移民署逾期停留人口自行到案專案 逾1萬名到案

移民署今天表示，從2月起執行擴大逾期停留外來人口自行到案專案，經統計，共1萬4000餘名失聯移工到案；數據顯示，失聯移工總數有增加，其中以越南籍男性、印尼籍女性居多。

自由時報報導，移民署辦理「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，經統計失聯移工總人數不減反增，有專勤隊員認為若勞政機關不改善移工失聯主因，會有抓不完移工。移民署指出，無法評論。

移民署表示，為協助逾期停（居）留外來人口儘速返回原本國家，自2月1日起推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」。

專案規定，逾期停（居）留期限的外來人士，不管持何種簽證入境台灣，在6月30日前自行到案，可免收容、罰鍰只須繳新台幣2000元，且不管制來台期間，都從寬論處，鼓勵逾期外來人口踴躍自行到案。

移民署指出，經統計今年專案期間共查處逾期停（居）留外來人口2萬1932人，其中1萬4004名失聯移工，失聯移工數據確實有上升，其中在製造業的越南籍男性失聯移工最多、看護以印尼籍女性失聯移工最多。

基層專勤隊員認為，移工來台等規定是由勞務機關審核，加上高額仲介費是移工最在乎的事情，希望相關政策可進一步討論，否則前線只會有抓不完逃逸外籍移工。