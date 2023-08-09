移民署逾期停留人口自行到案專案 逾1萬名到案
移民署今天表示，從2月起執行擴大逾期停留外來人口自行到案專案，經統計，共1萬4000餘名失聯移工到案；數據顯示，失聯移工總數有增加，其中以越南籍男性、印尼籍女性居多。
自由時報報導，移民署辦理「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，經統計失聯移工總人數不減反增，有專勤隊員認為若勞政機關不改善移工失聯主因，會有抓不完移工。移民署指出，無法評論。
移民署表示，為協助逾期停（居）留外來人口儘速返回原本國家，自2月1日起推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」。
專案規定，逾期停（居）留期限的外來人士，不管持何種簽證入境台灣，在6月30日前自行到案，可免收容、罰鍰只須繳新台幣2000元，且不管制來台期間，都從寬論處，鼓勵逾期外來人口踴躍自行到案。
移民署指出，經統計今年專案期間共查處逾期停（居）留外來人口2萬1932人，其中1萬4004名失聯移工，失聯移工數據確實有上升，其中在製造業的越南籍男性失聯移工最多、看護以印尼籍女性失聯移工最多。
基層專勤隊員認為，移工來台等規定是由勞務機關審核，加上高額仲介費是移工最在乎的事情，希望相關政策可進一步討論，否則前線只會有抓不完逃逸外籍移工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言