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跟監毒販趁購物警覺低 中市警緝獲避免衝突

中央社／ 台中9日電

台中市警方追查毒品案，鎖定陳姓男子涉嫌重大，警方今天表示，日前發現陳男到汽車百貨商場購物，當時顧客少，隨即控制陳男，並在陳男車內起出海洛因等毒品移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊表示，追查毒品上游，經蒐證發現陳姓男子（45歲）涉嫌重大，即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。前往陳男住處搜索時，發現陳男仍未返家，警方持續搜尋許久，才發現陳男駕車位置。

警方指出，經員警分頭靠近集結，當下考量陳男警覺性高又有高速駕車習慣等因素，研判如強行攔車抓捕，歹徒可能為求脫逃，不顧後果衝撞員警、警車，甚至波及其他路人、車輛等情形，為避免造成員警、第三人的傷害，又能完成抓捕任務，決定繼續保持跟監，尋求最佳時機。

經警方追蹤發現，陳男將車停放於台中市東區一家汽車百貨商場停車場，並下車進去逛商場。警方說，隨即尾隨進入，見商場內顧客少，於歹徒放鬆警戒逛大街時，即趨近表明警察身分、迅速控制犯嫌、帶出商場。

警方表示，在陳男車內、後行李箱夾層等處搜出海洛因、安非他命、大麻等毒品，還有注射針筒1批、分裝袋1批、現金新台幣4萬1200元等證物，全案經台中地檢署檢察官偵結後，以違反毒品危害防制條例定起訴在案，最輕本刑為10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 台中市 警察

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