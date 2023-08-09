影／搜索當天毒犯開BMW逛大街 中警趁他採買抓人扣毒品

台中市刑大在今年3月間溯源一起毒品案件時，查出陳姓男子是毒品上手，經報請檢察官聲請搜索票抓人，未料行動當天，陳男駕駛BMW轎車在外閒晃，遲遲不回住處，隊員只好持續埋伏，幸好陳期間前往一家汽車百貨要購物，隊員見機不可失，前往抓人，順利查扣海洛因等市價14萬元毒品，台中地檢署偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大偵五隊在今年3月間溯源毒品案，發現陳姓男子（45歲）是毒品上手，經報請台中地檢署檢察官指揮後，聲請搜索票、拘票前往查緝，但搜索日當天，辦案人員原欲在陳住家執行逮捕、搜索，但陳一反常態，沒有按照平常作息返家，反而駕駛BMW轎車在外遊蕩。

偵五隊認為，陳男涉犯販毒重罪，加上過去有高速開車的習慣，若貿然在街上以車輛攔截圍捕，恐會對其他用路人造成影響，因此辦案人員選擇持續埋伏跟監，尋找最佳時機。

辦案人員跟隨陳男到東區一家汽車百貨附近停車場，發現陳下車前往商場內購物，警方見陳男已離開車輛，機不可失，即尾隨進入，見商場內顧客少，等陳男放鬆警戒逛街時，即趨近表明警察身分、迅速控制犯嫌、帶出商場。

辦案人員在陳男的BMW轎車內、後行李箱夾層等處搜出眾多第一、二級毒品，查扣海洛因19包1（含袋重25.6公克）、安非他命4包（含袋重11.94公克）、大麻1包（含袋重0.41公克）、注射針筒一批、分裝袋一批、磅秤、手機、現金1.2萬元等贓證物，全案警詢後依毒品罪送辦，陳也被檢方聲押獲准，近日偵結以毒品罪起訴。

台中市警局呼籲，目前正值暑假期間，警方執行「青春專案」，積極查緝毒品及辦理反毒宣導活動，避免國人沾染毒品，警方將持續針對大麻、新興毒品及其他毒品加強查緝，並向上溯源偵破幕後集團及製毒工廠，瓦解不法集團，全力維護國人安全的生活環境。

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