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大麻查獲量激增...呼麻黑數難查

聯合報／ 記者李奕昕王聖藜／台北報導

大麻日益盛行，警方四年來查獲重量激增四倍，去年偵破國內最大量走私及栽種案，顯見施用人口成長。刑事局分析與部分國家大麻合法化有關，但查獲施用人次未明顯增加，主因是具白領階級、年輕化、學歷偏高等特性，與海洛因、安非他命等傳統毒品族群不同，暗藏黑數更多，辦案人員坦言「打不到這群人」。

刑事局統計近年大麻查獲量逐年上升，二○一九年查獲二一八公斤（成品、半成品）、一四二六株（活株），去年升至一一一二公斤、一萬一九六○株。至於施用人數，二○一九年查獲六七二人，去年有八○四人，雖然查緝人數差不多，但查獲活株數三年來卻暴增八倍餘，成品半成品暴增五倍。

販毒集團以海運貨櫃、空運郵包走私大麻來台，美國、加拿大、泰國、荷蘭等大麻合法化國家為大宗來源。另大麻種子取得與栽種技術門檻不高，上網就能購買與學習，近年執法機關屢查獲破千株栽種案。

近年大麻施用及持有趨勢雖持平，每年查獲約七百至九百人次，但警方研判大麻族群有別於傳統毒品族群，可能很多未浮上檯面。刑事局統計近三年毒品施用案，施用大麻者五成年紀在廿五至卅四歲、三成具大學學歷、半數從事服務業、兩成曾於國外生活；海洛因、安非他命則有三至五成在四十至四十九歲、不到一成具大學學歷、半數為勞工階層。

官警說，由此可見大麻毒品的施用者年齡層比其他毒品還低，大麻族群常見藝術工作者、上班族、學生及曾在外國工作者，相關白領人士較少被查獲犯罪，警察偵查、布線也多在傳統毒品網絡，「打不到這群人」。法務部官員也坦言，從上述數據發現，查獲大麻植株、大麻毒品的數量與查獲人數顯然不成比例，原因是這些人較不易被攔檢、盤查。

大麻 毒品 走私

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