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出現幻聽、幻覺 遊泰吸麻 就醫暴增

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

泰國成為東南亞第一個將大麻合法化的國家，數千家大麻商店與相關產業如雨後春筍般湧現，吸引亞洲鄰近國家遊客嘗鮮，隱藏毒品成癮風險。（路透）
泰國成為東南亞第一個將大麻合法化的國家，數千家大麻商店與相關產業如雨後春筍般湧現，吸引亞洲鄰近國家遊客嘗鮮，隱藏毒品成癮風險。（路透）
泰國去年六月宣布大麻合法化，成為亞洲第一個可公開吸食大麻的國家，當地街頭出現眾多大麻零食、飲料等，我觀光局預估，今年至泰國旅遊人數上看四十萬，醫師警告，每個人使用大麻後的反應不同，有人可能出現幻聽、幻覺，千萬不要好奇嘗鮮。

衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏說，泰國統計，大麻開放合法化後，醫院急診因吸食大麻出現不適就醫人數暴增五點五六倍，其中不乏遊客；即使食用餅乾、軟糖等大麻產品，只要過量，也可能出現幻覺、意識障礙等精神症狀。

「大麻在台灣屬於二級毒品，站在醫療立場，民眾到泰國最好不要吸食。」台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘說，泰國開放大麻後，當地醫院急診室收治不少因為吸食大麻而出現急性精神病患者，且多數患者為國外觀光客，從未使用過大麻，一抽食就出事，出現急性身心症狀，包含焦慮、幻覺、被害妄想及心跳加速、心悸、惡心、反胃、頭暈等。李俊宏指出，網路世代喜歡嘗鮮，未來濫用大麻的年輕世代恐激增，政府應及早制定相關醫療、成癮防治等配套措施。

大麻 泰國 患者

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