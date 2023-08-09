聽新聞
test
0:00 / 0:00
出現幻聽、幻覺 遊泰吸麻 就醫暴增
泰國去年六月宣布大麻合法化，成為亞洲第一個可公開吸食大麻的國家，當地街頭出現眾多大麻零食、飲料等，我觀光局預估，今年至泰國旅遊人數上看四十萬，醫師警告，每個人使用大麻後的反應不同，有人可能出現幻聽、幻覺，千萬不要好奇嘗鮮。
衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏說，泰國統計，大麻開放合法化後，醫院急診因吸食大麻出現不適就醫人數暴增五點五六倍，其中不乏遊客；即使食用餅乾、軟糖等大麻產品，只要過量，也可能出現幻覺、意識障礙等精神症狀。
「大麻在台灣屬於二級毒品，站在醫療立場，民眾到泰國最好不要吸食。」台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘說，泰國開放大麻後，當地醫院急診室收治不少因為吸食大麻而出現急性精神病患者，且多數患者為國外觀光客，從未使用過大麻，一抽食就出事，出現急性身心症狀，包含焦慮、幻覺、被害妄想及心跳加速、心悸、惡心、反胃、頭暈等。李俊宏指出，網路世代喜歡嘗鮮，未來濫用大麻的年輕世代恐激增，政府應及早制定相關醫療、成癮防治等配套措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言