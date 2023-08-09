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新聞眼／政府光說不練 毒品濫用恐無解

聯合報／ 本報記者鄒尚謙李樹人

大麻菸、喝大麻水、吃大麻布朗尼蛋糕，知名女網紅在影片裡夯到極點，頭暈、語無倫次，甚至躺在地板上游泳，讓網友們看了按讚，也好想跟著到泰國體驗大麻的嗨；只要鍵入「呼麻」，甚至能在網路搜尋眾多教你「如何抽大麻」的「教學影片」，面對如此囂張的毒品宣傳，法務部、衛福部卻是束手無策，令人搖頭。

泰國去年成為亞洲第一個大麻合法化國家，台灣也出現「大麻合法化」的呼聲，曾經有藝人參選民代時以「合法呼麻」為政見，吸引青年族群支持。但大麻屬於具有成癮性的第二級毒品，青少年如果一時好奇心起，接觸大麻，就可能身陷毒品濫用危機。

泰國開放合法化後，這一年多來，國人愈來愈容易取得大麻相關產品；疫情解封後，許多年輕人至泰國參加潑水節，多名台灣網紅、YouTuber在現場直播「呼麻」，淡化大麻對人體的危害，這讓不少青少年躍躍欲試，到曼谷旅遊，已將吸食大麻列入必要行程。

更令人搖頭的是部分網紅「以身試麻」，甚至強調「大麻根本不算毒品」、「呼麻不會成癮」，這對青少年影響深遠，臨床研究證實大麻比安非他命、海洛因更易上癮，年輕時用過大麻，罹患思覺失調症、憂鬱症、焦慮症等精神疾患風險更高，更會降低智商，不可不慎。

教育部統計今年一至六月學生藥物濫用品項，大麻高居第三名，濫用情況逐年增加；暑假期間，不少年輕學子至泰國畢業旅行，可能就這麼吸了人生第一口大麻，食藥署身為藥毒癮監測機構，對眾多宣傳呼麻的體驗影片似乎無動於衷。

至於法務部仍堅守禁用大麻立場，卻將境外吸食大麻視為罰不到的微罪，以致境外施用與持有毒品不適用刑法追訴，放任網紅在網路上推廣「大麻無害」論，這讓眾多年輕世代揪團至泰國大膽呼麻更肆無忌憚。

政府如果再光說不練，不想辦法作為，恐讓台灣掀起一場大麻之禍，甚至動搖國本。

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