影／疑參加毒趴被丟包 女子恍神占用摩鐵電梯被報警逮捕

34歲黃姓女子日前疑似到新北市淡水區某汽車旅館參加毒趴，後來所有人都已散場，只剩她被扔在房間，睡醒恍神占用電梯，導致其他7房住客無法使用。旅館只好報案，員警到場發現房內共有31包毒咖啡殘渣袋，懷疑黃女吸毒，移送地檢署，檢方訊後請回。

據了解，上個月19日1名男子到淡水區八勢一街某汽車旅館，訂房登記住宿2天，期間有許多男男女女以訪客名義進出，20日下午辦理退房全數離開。

這間旅館的公共電梯供8個房間共用，到了下午4時30分左右，黃女似乎剛睡醒，精神恍惚壓住電梯車廂卻不下樓，導致其他7間房的客人無法使用。旅館幹部利用工作通道上樓查看，黃女仍拒絕離開，只好報警求助。

淡水警分局竹圍派出所警員到場，發現黃女恍神極像剛剛吸過毒，房內凌亂不堪有很多垃圾和外帶飲料杯，桌上滿是不明黃色粉末，驗出卡西酮陽性反應。最後在桌上和垃圾桶共查扣二級毒品咖啡包殘渣袋31個、一粒眠2顆，於是將黃女帶回派出所。

黃女是當天上午進入房間，直到下午仍拒絕離開，她聲稱自己只是剛好去找朋友，就被警察帶走，現場被查扣的所有毒品都不是她的，並否認吸毒。黃女還主張警方不應逮捕她，向法院聲請提審但被駁回，最後依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署，訊後無保請回。

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