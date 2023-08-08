影／販毒小蜜蜂窩路旁等交易 台中警一個熊抱即刻擊倒

台中市朱姓男子涉嫌在彰化、台中等地販毒，市刑大接獲情資，發現朱在西屯區一處巷弄內疑似在等候交易毒品，分頭下車抓人時朱轉頭要跑，員警一個橄欖球式熊抱動作將他撲倒在地制伏，起獲市價超過20萬元的大麻等毒品，彰化地檢署偵結，依毒品罪起訴朱。

台中市刑大偵八隊今年3月間獲報，朱姓男子平時無業，疑以販毒維生，有情資顯示朱在彰化、台中等地活動，警方報請彰化地檢署檢察官指揮調查，趁朱在西屯區台灣大道一處小巷內，疑在聯絡交貨事宜時，由便衣刑警開車停在路口，準備抓人。

兩名便衣刑警下車時，朱男警覺，馬上起身轉頭要跑，但刑警有經驗，直接撲上以一個橄欖球熊抱、擒倒動作，將朱撲倒在地，讓他插翅難飛。

經偵八隊員搜索，發現朱男藏有大麻（18公克）、搖頭丸26顆（10公克）、毒品咖啡包74包（258公克）、手機、分裝袋、現金1.98萬元等贓證物，全案移送彰化地方檢察署偵辦，近日偵結以毒品罪起訴。

台中市刑大呼籲，查緝毒品為警方持續性重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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