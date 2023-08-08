快訊

學1個字要唸上萬遍 聽障女孩靠讀唇語考上北京清華博士生

藝人陳志強酒駕判2月 今現身北檢繳6萬易科罰金

摺疊直播Day 5未壞！YouTuber沒靈魂狂摺三星Galaxy Z Flip5逾31萬次 「賈伯斯」意外曝光

影／按摩器藏百萬安毒！印尼移工欲在台販毒4人落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打三隊在5月間獲報，歹徒利用市售的按摩器藏放安非他命毒品，疑欲輸台後販售，警方循線追出印尼籍拉姓移工等3男1女，查扣市價破百萬元的安非他命，拉被依毒品罪，遭檢方聲押獲准，另外2人是失聯移工，由移民署收容等待後續偵審。

刑事局中打三隊在今年5月間接獲關務署台中關通報，有歹徒從馬來西亞輸入「腳底按摩器」，但產品內裝有毒品安非他命，疑欲輸入台灣在市面流通。

中打三隊報警彰化地檢署檢察官吳文哲指揮後，先循線依包裹收件人，查獲印尼籍蘿姓女移工（32歲），隨後再溯源，查出涉案印尼籍拉姓（27歲）、蘇姓（25歲）、安姓男子（31歲）等3人，其中安與蘿女是男女朋友關係。

經查，蘇、安二人是失聯移工，分別已失聯6年、3年，二人都有毒癮，今年間二人謀議，找管道進口毒品後，除了在台灣吸食之外，也能夠販售給移工圈牟利，二人找來有取得毒品管道的拉男協助，以按摩器為幌子，從馬來西亞輸入安非他命。

專案小組在今年5月11日、5月25日、6月15日陸續收網，在彰化縣彰化市、苗栗縣頭份市等地，帶回涉案拉等4人，查扣安非他命508公克、現金20萬元、行動電話等證物，其中毒品市價初估超過116萬元。

全案警詢後依毒品罪移送彰化地檢署，其中拉男遭檢方聲押獲准，蘇、安由移民署收容，等待後續偵審程序，蘿女則限制住居。

刑事局中打表示，根據「新世代反毒策略行動綱領」，刑事局毒品查緝中心會分析情資、整合警力，與關務署合作查緝毒品，持續強力掃蕩不法黑幫、販毒集團，溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護國民安居樂業的生活空間。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局中打三隊查獲有印尼籍移工，從馬來西亞以按摩器材為由，輸入包裹，但其中藏有安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊查獲有印尼籍移工，從馬來西亞以按摩器材為由，輸入包裹，但其中藏有安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊查獲有印尼籍移工，從馬來西亞以按摩器材為由，輸入包裹，但其中藏有安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊查獲有印尼籍移工，從馬來西亞以按摩器材為由，輸入包裹，但其中藏有安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊查獲有印尼籍移工，從馬來西亞以按摩器材為由，輸入包裹，但其中藏有安非他命等毒品，檢警陸續帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊查獲有印尼籍移工，從馬來西亞以按摩器材為由，輸入包裹，但其中藏有安非他命等毒品，檢警陸續帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊查獲有印尼籍移工，從馬來西亞以按摩器材為由，輸入包裹，但其中藏有安非他命等毒品，檢警搜索查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊查獲有印尼籍移工，從馬來西亞以按摩器材為由，輸入包裹，但其中藏有安非他命等毒品，檢警搜索查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 馬來西亞 移工

延伸閱讀

殉職警小兒子吸毒致有暴力傾向 多次家暴老母裁定收押

影／毒品黑吃黑將人虐死丟包 警方公布當時攻堅逮人影片

不滿豬仔案被指雙面人 統促黨告徐國勇、黃明昭不起訴

毒品藏運動器材寄送來台 警逮4移工送辦

相關新聞

影／按摩器藏百萬安毒！印尼移工欲在台販毒4人落網

刑事局中打三隊在5月間獲報，歹徒利用市售的按摩器藏放安非他命毒品，疑欲輸台後販售，警方循線追出印尼籍拉姓移工等3男1女，...

逆子毆母 社會局：獲報就馬上處理

殉職員警林安順小兒子染毒走入歧途，毆打扶養他長大的王姓老母親，還在王婦聲請保護令尚未核發前，二度毆打她；新北市家防中心主...

殉職警遺孀 遭吸毒么兒家暴

廿六年前查緝毒品不幸遭槍殺殉職的前台北縣刑警大隊小隊長林安順，遺孀王婦獨自拉拔三個小孩長大，前天卻傳出她在家中遭染毒廿六...

殉職警小兒子吸毒致有暴力傾向 多次家暴老母裁定收押

前台北縣刑警大隊小隊長林安順1997年因查緝毒品不幸殉職，其小兒子卻在昨天因家暴母親被警方逮捕，今天移送新北地檢署複訊後...

殉職勇警小兒子誤入歧途 多次家暴母親被聲押

前台北縣刑警大隊小隊長林安順1997年因查緝毒品不幸殉職，其遺孀辛苦拉拔三個小孩長大，但其小兒子卻在昨天因家暴母親被警方...

屏市驚見男子揮刀1天2次攻擊鄰居 衛生局揭他身分

屏東市大同路上40歲陳姓男子昨下午持水果刀攻擊鄰居，嚇壞附近民眾，他被警方送醫後，從醫院再搭車重回現場，手持石頭再次襲擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦