影／按摩器藏百萬安毒！印尼移工欲在台販毒4人落網

刑事局中打三隊在5月間獲報，歹徒利用市售的按摩器藏放安非他命毒品，疑欲輸台後販售，警方循線追出印尼籍拉姓移工等3男1女，查扣市價破百萬元的安非他命，拉被依毒品罪，遭檢方聲押獲准，另外2人是失聯移工，由移民署收容等待後續偵審。

刑事局中打三隊在今年5月間接獲關務署台中關通報，有歹徒從馬來西亞輸入「腳底按摩器」，但產品內裝有毒品安非他命，疑欲輸入台灣在市面流通。

中打三隊報警彰化地檢署檢察官吳文哲指揮後，先循線依包裹收件人，查獲印尼籍蘿姓女移工（32歲），隨後再溯源，查出涉案印尼籍拉姓（27歲）、蘇姓（25歲）、安姓男子（31歲）等3人，其中安與蘿女是男女朋友關係。

經查，蘇、安二人是失聯移工，分別已失聯6年、3年，二人都有毒癮，今年間二人謀議，找管道進口毒品後，除了在台灣吸食之外，也能夠販售給移工圈牟利，二人找來有取得毒品管道的拉男協助，以按摩器為幌子，從馬來西亞輸入安非他命。

專案小組在今年5月11日、5月25日、6月15日陸續收網，在彰化縣彰化市、苗栗縣頭份市等地，帶回涉案拉等4人，查扣安非他命508公克、現金20萬元、行動電話等證物，其中毒品市價初估超過116萬元。

全案警詢後依毒品罪移送彰化地檢署，其中拉男遭檢方聲押獲准，蘇、安由移民署收容，等待後續偵審程序，蘿女則限制住居。

刑事局中打表示，根據「新世代反毒策略行動綱領」，刑事局毒品查緝中心會分析情資、整合警力，與關務署合作查緝毒品，持續強力掃蕩不法黑幫、販毒集團，溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護國民安居樂業的生活空間。