逆子毆母 社會局：獲報就馬上處理

家暴母親的林男被帶回警局。記者黃子騰／翻攝 殉職員警林安順小兒子染毒走入歧途，毆打扶養他長大的王姓老母親，還在王婦聲請保護令尚未核發前，二度毆打她；新北市家防中心主任許芝綺說，社會局七日凌晨第一次接獲通報有庇護需求，就已立刻處理，因王婦還有其他子女，且接受庇護意願低，因林男已被警方逮捕，後續會再討論作法，確保林母安全。

許芝綺指出，保護令分不同種類，民眾若有緊急生命危害，政府部門與司法部門可聲請緊急短期保護令，可在廿四小時內核發；另外還有暫時保護令、通常保護令，這兩項需要法院審理，核定時間可能會需要二到四個月，但會比較全面，可要求加害人戒毒等附加條件的效果。

轄區海山分局表示，王婦之前並無報案遭家暴紀錄，前天凌晨一時許遭林男毆打，是自行驗傷後前往新海派出所聲請暫時保護令，警方立即受理，也詢問王婦是否需協助安置，但王婦表示不需要，就自行返家。

許芝綺說，第一線警方若認定有緊急生命安全，會立即通報社會局，社會局接獲通報時是七日凌晨，社會局已馬上處理，因王婦接受庇護意願低，後續會持續提供必要協助。

警方表示，當家庭暴力發生時，當事人或身旁的家人、親友應立即報警，由警方介入，以避免發生更嚴重的暴力傷害。