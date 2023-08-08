聽新聞
test
0:00 / 0:00

逆子毆母 社會局：獲報就馬上處理

聯合報／ 記者葉德正黃子騰／新北報導

家暴母親的林男被帶回警局。記者黃子騰／翻攝
家暴母親的林男被帶回警局。記者黃子騰／翻攝
殉職員警林安順小兒子染毒走入歧途，毆打扶養他長大的王姓老母親，還在王婦聲請保護令尚未核發前，二度毆打她；新北市家防中心主任許芝綺說，社會局七日凌晨第一次接獲通報有庇護需求，就已立刻處理，因王婦還有其他子女，且接受庇護意願低，因林男已被警方逮捕，後續會再討論作法，確保林母安全。

許芝綺指出，保護令分不同種類，民眾若有緊急生命危害，政府部門與司法部門可聲請緊急短期保護令，可在廿四小時內核發；另外還有暫時保護令、通常保護令，這兩項需要法院審理，核定時間可能會需要二到四個月，但會比較全面，可要求加害人戒毒等附加條件的效果。

轄區海山分局表示，王婦之前並無報案遭家暴紀錄，前天凌晨一時許遭林男毆打，是自行驗傷後前往新海派出所聲請暫時保護令，警方立即受理，也詢問王婦是否需協助安置，但王婦表示不需要，就自行返家。

許芝綺說，第一線警方若認定有緊急生命安全，會立即通報社會局，社會局接獲通報時是七日凌晨，社會局已馬上處理，因王婦接受庇護意願低，後續會持續提供必要協助。

警方表示，當家庭暴力發生時，當事人或身旁的家人、親友應立即報警，由警方介入，以避免發生更嚴重的暴力傷害。

家暴 家庭暴力 戒毒

延伸閱讀

上網票選新北社福參與式預算 最大獎iPhone14等你拿

殉職警么兒2次毆打母親 新北社會局：獲報後立即介入

台中重陽敬老禮金 匯款線上申辦開始受理

人倫悲劇…苗栗一家五口同車亡 桃市社會局憾：過去無通報紀錄

相關新聞

殉職警遺孀 遭吸毒么兒家暴

廿六年前查緝毒品不幸遭槍殺殉職的前台北縣刑警大隊小隊長林安順，遺孀王婦獨自拉拔三個小孩長大，前天卻傳出她在家中遭染毒廿六...

逆子毆母 社會局：獲報就馬上處理

殉職員警林安順小兒子染毒走入歧途，毆打扶養他長大的王姓老母親，還在王婦聲請保護令尚未核發前，二度毆打她；新北市家防中心主...

殉職警小兒子吸毒致有暴力傾向 多次家暴老母裁定收押

前台北縣刑警大隊小隊長林安順1997年因查緝毒品不幸殉職，其小兒子卻在昨天因家暴母親被警方逮捕，今天移送新北地檢署複訊後...

殉職勇警小兒子誤入歧途 多次家暴母親被聲押

前台北縣刑警大隊小隊長林安順1997年因查緝毒品不幸殉職，其遺孀辛苦拉拔三個小孩長大，但其小兒子卻在昨天因家暴母親被警方...

屏市驚見男子揮刀1天2次攻擊鄰居 衛生局揭他身分

屏東市大同路上40歲陳姓男子昨下午持水果刀攻擊鄰居，嚇壞附近民眾，他被警方送醫後，從醫院再搭車重回現場，手持石頭再次襲擊...

影／毒品黑吃黑將人虐死丟包 警方公布當時攻堅逮人影片

刑事警察局及柬國警方日前合作逮捕6名台灣嫌犯，起出毒品789公斤，主嫌陳啟祥是天道盟不倒會二林分會前副會長。他在2021...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦