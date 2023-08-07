殉職警小兒子吸毒致有暴力傾向 多次家暴老母裁定收押

前台北縣刑警大隊小隊長林安順1997年因查緝毒品不幸殉職，其小兒子卻在昨天因家暴母親被警方逮捕，今天移送新北地檢署複訊後，檢方認為林有反覆實施家暴之虞，向新北地方法院聲請收押不禁見，稍早院方裁准。

警方表示，林安順1997年10月9日因接獲販毒線報前往台北縣中和市查緝嫌犯，不料卻遭嫌犯槍擊，林安順傷重送醫急救無效不幸殉職，留下王姓妻子及3名嗷嗷待哺的幼兒。王婦之後到警局擔任工友，含辛茹苦獨自扶養3名子女長大，直到去年才退休。

26歲的小兒子長大後卻誤入歧途，不但吸毒還加入幫派，出門時甚至隨身攜帶刀械，因案多次進出警局，上月還曾持刀與人發生鬥毆，臉部縫了9針。因長期吸毒，林家小兒子性格變成具有攻擊傾向，多次家暴王婦，昨天兩度對王婦實施家暴，王婦不堪受虐報警。

板橋警方獲報後將林男逮捕，詢後今天依傷害將林移送新北地檢署，檢方認為林有反覆實施家暴之虞，向新北地方法院聲請收押不禁見，稍早法院裁准。 王婦喪夫後辛苦拉拔三個孩子長大，小兒子卻誤入歧途，吸毒導致有暴力傾向，昨天兩度家暴王婦被報警，新北檢聲請收押未禁見裁准。記者黃子騰／翻攝

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