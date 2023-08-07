殉職勇警小兒子誤入歧途 多次家暴母親被聲押

前台北縣刑警大隊小隊長林安順1997年因查緝毒品不幸殉職，其遺孀辛苦拉拔三個小孩長大，但其小兒子卻在昨天因家暴母親被警方逮捕，今天移送新北地檢署複訊後，檢方認為林有反覆實施家暴之虞，向新北地方法院聲請收押不禁見。

警方表示，林安順1997年10月9日因接獲販毒線報前往台北縣中和市查緝嫌犯，不料卻遭嫌犯槍擊，林安順傷重送醫急救無效不幸殉職，留下王姓妻子及3名嗷嗷待哺的幼兒。王婦之後到警局擔任工友，含辛茹苦獨自扶養3名子女長大，直到去年才退休。

26歲的小兒子長大後卻誤入歧途，不但吸毒還加入幫派，出門時甚至隨身攜帶刀械，因案多次進出警局，上月還曾持刀與人發生鬥毆，臉部縫了9針。因長期吸毒，林家小兒子性格變成具有攻擊傾向，多次家暴王婦，昨天凌晨2時許在家中又對母親實施家暴，導致王婦臉部擦挫傷、右眼結膜出血。王婦不堪遭兒子施暴，連夜前往警局驗傷聲請保護令，但昨晚11時許林男又再度對母親施暴，還揚言「我要每天凌虐妳」，王婦不堪受虐再報警。