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殉職勇警小兒子誤入歧途 多次家暴母親被聲押

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

前台北縣刑警大隊小隊長林安順1997年因查緝毒品不幸殉職，其遺孀辛苦拉拔三個小孩長大，但其小兒子卻在昨天因家暴母親被警方逮捕，今天移送新北地檢署複訊後，檢方認為林有反覆實施家暴之虞，向新北地方法院聲請收押不禁見。

警方表示，林安順1997年10月9日因接獲販毒線報前往台北縣中和市查緝嫌犯，不料卻遭嫌犯槍擊，林安順傷重送醫急救無效不幸殉職，留下王姓妻子及3名嗷嗷待哺的幼兒。王婦之後到警局擔任工友，含辛茹苦獨自扶養3名子女長大，直到去年才退休。

26歲的小兒子長大後卻誤入歧途，不但吸毒還加入幫派，出門時甚至隨身攜帶刀械，因案多次進出警局，上月還曾持刀與人發生鬥毆，臉部縫了9針。因長期吸毒，林家小兒子性格變成具有攻擊傾向，多次家暴王婦，昨天凌晨2時許在家中又對母親實施家暴，導致王婦臉部擦挫傷、右眼結膜出血。王婦不堪遭兒子施暴，連夜前往警局驗傷聲請保護令，但昨晚11時許林男又再度對母親施暴，還揚言「我要每天凌虐妳」，王婦不堪受虐再報警。

板橋警方獲報後將林男逮捕，詢後今天依傷害將林移送新北地檢署，檢方認為林有反覆實施家暴之虞，向新北地方法院聲請收押不禁見。

因追緝毒品案不幸殉職的刑事小隊長林安順遺孀獨自拉拔三個小孩長大，小兒子卻誤入歧途吸毒還加入幫派，昨天因在家兩度對母親動粗，今天被檢方以有反覆實施家暴之虞向新北地方法院聲請收押不禁見。記者黃子騰／翻攝
因追緝毒品案不幸殉職的刑事小隊長林安順遺孀獨自拉拔三個小孩長大，小兒子卻誤入歧途吸毒還加入幫派，昨天因在家兩度對母親動粗，今天被檢方以有反覆實施家暴之虞向新北地方法院聲請收押不禁見。記者黃子騰／翻攝

家暴 新北

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