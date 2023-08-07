影／毒品黑吃黑將人虐死丟包 警方公布當時攻堅逮人影片

刑事警察局及柬國警方日前合作逮捕6名台灣嫌犯，起出毒品789公斤，主嫌陳啟祥是天道盟不倒會二林分會前副會長。他在2021年9月帶14名手下，押走黑吃黑毒品糾紛的四名被害人，凌虐毆打長達6小時，其中吳姓被害人被丟包醫院死亡，彰化警方隨即逮捕9名共犯，今天並公布當時攻堅畫面。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進說，吳姓被害人等4人是屏東籍漁船的船員及船長，疑似以漁船協助陳啟祥與孿生兄弟出海接運毒品，但最後毒品下落不明而衍生糾紛。陳啟祥即夥同14名手下，在2021年9月1日約吳姓被害人等4人，在西螺休息站見面，再將他們押往芳苑鄉一處鐵皮屋。

吳姓被害人遭用棍棒、電擊棒、鋁棒、粗電線及空氣槍，輪流凌虐毆打，時間長達6小時，至隔日清晨發現其中吳姓被害人無呼吸心跳，載往彰化二林基督教醫院丟包，並將其他3名被害人釋放，自行搭車返回屏東住院就醫。

張安進說，陳啟祥兄弟為掩飾犯行，指示蔡及洪2名共犯隔天自行前往芳苑分局投案，向警方佯稱因為行車糾紛而毆打被害人致死，但彰化縣警局刑警大隊懷疑內情不單純，查出是因毒品黑吃黑演出的糾紛。

警方隨即鎖定陳啟祥等人追緝，9月10日中午在彰化縣埤頭鄉透天厝攻堅逮捕許姓共犯等人，且陸續逮捕了計9名共犯到案，但是陳啟祥卻先在9月6日從新北市漁港搭漁船偷渡輾轉潛逃至柬埔寨。