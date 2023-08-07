快訊

成都世大運／羽球混雙「寶島內戰」 葉宏蔚、李佳馨奪下第10金

影／鐵鍊護欄僅20公分高...女大生練車摔水溝亡 家屬憤提國賠

影／毒品黑吃黑將人虐死丟包 警方公布當時攻堅逮人影片

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

刑事警察局及柬國警方日前合作逮捕6名台灣嫌犯，起出毒品789公斤，主嫌陳啟祥是天道盟不倒會二林分會前副會長。他在2021年9月帶14名手下，押走黑吃黑毒品糾紛的四名被害人，凌虐毆打長達6小時，其中吳姓被害人被丟包醫院死亡，彰化警方隨即逮捕9名共犯，今天並公布當時攻堅畫面。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進說，吳姓被害人等4人是屏東籍漁船的船員及船長，疑似以漁船協助陳啟祥與孿生兄弟出海接運毒品，但最後毒品下落不明而衍生糾紛。陳啟祥即夥同14名手下，在2021年9月1日約吳姓被害人等4人，在西螺休息站見面，再將他們押往芳苑鄉一處鐵皮屋。

吳姓被害人遭用棍棒、電擊棒、鋁棒、粗電線及空氣槍，輪流凌虐毆打，時間長達6小時，至隔日清晨發現其中吳姓被害人無呼吸心跳，載往彰化二林基督教醫院丟包，並將其他3名被害人釋放，自行搭車返回屏東住院就醫。

張安進說，陳啟祥兄弟為掩飾犯行，指示蔡及洪2名共犯隔天自行前往芳苑分局投案，向警方佯稱因為行車糾紛而毆打被害人致死，但彰化縣警局刑警大隊懷疑內情不單純，查出是因毒品黑吃黑演出的糾紛。

警方隨即鎖定陳啟祥等人追緝，9月10日中午在彰化縣埤頭鄉透天厝攻堅逮捕許姓共犯等人，且陸續逮捕了計9名共犯到案，但是陳啟祥卻先在9月6日從新北市漁港搭漁船偷渡輾轉潛逃至柬埔寨。

9名共犯後來由被彰化地院以傷害致死罪，分別判處9年、8年10個月、7年不等有期徒刑，在逃被通緝的4人，陳啟祥已被逮，其餘警方持續追緝。

彰化警方在彰化縣埤頭鄉一處透天厝，攻堅逮捕共犯。圖／警方提供
彰化警方在彰化縣埤頭鄉一處透天厝，攻堅逮捕共犯。圖／警方提供
吳姓被害人等四人，在西螺休息站被押走。圖／警方提供
吳姓被害人等四人，在西螺休息站被押走。圖／警方提供
彰化警方在彰化縣埤頭鄉一處透天厝，攻堅逮捕共犯。圖／警方提供
彰化警方在彰化縣埤頭鄉一處透天厝，攻堅逮捕共犯。圖／警方提供

毒品

延伸閱讀

毒品藏運動器材寄送來台 警逮4移工送辦

影／美女警花站旁邊…毒蟲緊張話特多 被搜出23公克毒品

新北夫妻揪友住旅館嗨開趴 警臨檢聞這味道進房逮4人

虐死運毒船長潛逃…不倒會陳啟祥走私毒品來台柬國落網

相關新聞

影／毒品黑吃黑將人虐死丟包 警方公布當時攻堅逮人影片

刑事警察局及柬國警方日前合作逮捕6名台灣嫌犯，起出毒品789公斤，主嫌陳啟祥是天道盟不倒會二林分會前副會長。他在2021...

影／男持水果刀撞門2度攻擊 居民憂成社區「不定時炸彈」

40歲陳姓男子昨下午因精神狀況不穩，口中念念有詞持水果刀行走於屏東市大同北路上，作勢攻擊鄰居，見對方鎖門竟大力撞門嚇壞附...

五億高中生墜樓前曾提「阿公死我也不想活」夏姓配偶：我也很意外

身價五億元的賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶被檢方依偽造文書罪起訴，今天首度在台中地院開庭，夏男否認犯罪，但也向法官描述，雖然...

隨身帶婚約？ 法官今提問 5億生配偶回：只是一張紙

身價5億元的賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶涉偽造文書罪今首次在台中地院開庭，夏男做無罪答辯，強調與賴生是「合意結婚」，不過法...

影／五億生配偶出庭不認罪 死者親友舉「婚姻無效」看板攔車抗議

五億賴姓高中生墜樓案，被控殺人的夏姓配偶，檢方僅起訴偽造文書罪，有關殺人部分，台中高分檢發回台中地檢署續查，今早夏與律師...

城中城大火背46命逃死 「二審再喊無罪」被害人狂譙縱火婦

高雄城中城大樓前年10月失火，造成46死慘劇，被控縱火的婦人黃格格一審被依放火罪重判無期徒刑，今二審開辯論庭，大樓住戶、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦