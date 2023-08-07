電信詐欺分析 高檢署：犯嫌不法利用蝦皮、易利委

高檢署今天舉辦詐欺情勢分析記者會時表示，電信網路詐欺案件財損今年1月至6月達36.7億元，檢方偵辦電信門號詐欺案件，另發現犯嫌利用蝦皮平台洗錢、易利委系統走私違禁物。

台灣高等檢察署專責「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」在5月初揭牌後，今天舉辦詐欺情勢分析記者會，並針對電信網路詐欺案件提出報告。

高檢署檢察官卓俊忠表示，電信網路詐欺集團透過人頭門號、簡訊進行詐騙，在人頭門號部分，除傳統上以猜猜我是誰進行電話詐騙外，還利用目前以手機或設備代收電子支付、拍賣平台、遊戲帳戶等註冊申辦所需的驗證碼認證，於取得帳戶後，再進行各類型詐欺犯罪。

統計數據部分，112年1月至6月間，全國各地檢署電信網路詐欺案件，新收件數為11萬711件、新收人數為12萬6149人，部分為一人涉多案；依刑事局統計上述期間財損金額為新台幣36.7億元。

個案部分，桃園地檢署主任檢察官呂象吾，以「海峽電信詐騙案件彰顯的門號管制問題」進行簡報，詐團以資本額5萬元開設一家水果行（空殼公司），業務明顯沒有大量使用電信門號需求，但海峽電信仍核發2370個門號。

呂象吾說，詐團以電子郵件寄送身分證照片，即可申辦門號，甚至同個身分證號不同姓名，也審核通過，顯見海峽電信對於企業客戶的管制失靈；詐團取得大量門號以貓池（Moden Pool）設備，插入上百張門號SIM卡，並在電腦操作下模擬手機，大量收發簡訊（驗證碼）。

呂象吾指出，電信門號管制非常重要，因為它是打開電支帳戶、一般購物網站帳號的金流的鑰匙，經由門號上述認證程序，確認是本人後，三者結合即為強大洗錢工具。

桃園地檢署主任檢察官葉益發則以「門號王」羅姓男子持大量申請電信門號涉及詐欺案，分析這些門號使用狀況指出，其手法為先以行銷公司名義向電信業申請大量門號，利用門號創立蝦皮帳戶，再以貓池設備收取蝦皮驗證碼，供詐團創造假交易與假商品，使蝦皮訂單成立產出虛擬帳戶供被害人匯款及後續洗錢。

葉益發提及，羅男所持門號還使用在關貿網路申報的「EZ Way易利委」APP系統，經由電信門號認證後，供走私違禁品；從羅男扣押手機顯示，有寄送出售台灣門號SIM卡到中國大陸，其客戶多為大陸人且獲利驚人（以去年6月16日至同年6月30日，共10萬8656筆，以每筆獲利新台幣20元，約獲利217萬多元）。

葉益發指出，羅男現正被羈押禁見中，初步清查，他涉及創立22家企業社，利用企業社向電信業申請9萬多筆（SIM卡）門號，另在羅男工作地點查扣33台貓池設備及1145張SIM卡。全案持續偵查中。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）平台事業管理處副處長黃天陽則表示，強化行政監管策進作為，訂立「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，要求各電信事業落實KYC（Know YourCustomer）措施，遏阻不法申辦大量門號詐欺犯罪，另已對4家電信事業裁罰6次，共計罰2180萬元。