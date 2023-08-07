市府職工涉虛擬貨幣強盜案 蔣萬安：屬實最重解職

台北市工務局公園處一名謝姓職工捲入一起虛擬貨幣強盜案，媒體今天問蔣萬安是否有後續懲處？台北市長蔣萬安今天表示，這部分一定依法處理，任何傷害機關形象的事情絕不寬貸，也絕對是依法嚴懲，而且如果確定屬實，最重也不排除解職處分。

據了解，北市工務局公園處上班的謝男日前與王姓男子面交泰達幣，王男到指定面交點，並讓謝男上了車，雙方依據交易內容，王男利用電子錢包轉帳24萬多泰達幣給謝，謝應付台幣780萬給對方，未料，謝男竟拿出假的交易程式，謊稱沒收到，還持槍抵住王腰部，待同夥確認得手後下車離開。