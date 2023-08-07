毒品藏運動器材寄送來台 警逮4移工送辦

35歲印尼籍蘇姓移工想進口毒品牟利，找來在台同鄉友人合作，將毒品藏在運動器材內，郵寄來台由友人的女友收件，警方循線逮捕4人到案，並查獲安非他命、現金、行動電話等贓證物。 中央社 35歲印尼籍蘇姓移工想進口毒品牟利，找來在台同鄉友人合作，將毒品藏在運動器材內，郵寄來台由友人的女友收件，警方循線逮捕4人到案，查獲安非他命508克，依法送辦。

中部打擊犯罪中心今天召開破案記者會，警方指出，5月時接獲關務署台中關通報，有不法集團將毒品藏在運動器材內，自馬來西亞寄送來台，企圖掩飾警方查緝，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，逮捕4名印尼籍移工，其中2名為逃逸移工。

警方指出，蘇姓男子企圖進口毒品在台販售獲利，他找來27歲印尼籍拉姓男子共謀。拉男透過31歲印尼籍安姓男子找到毒品來源，將毒品藏在運動器材內，自馬來西亞寄送來台，由32歲印尼籍蘿姓女友代收。

警方掌握毒品包裹後，循線逮捕第一層領貨的蘿女，同日再逮捕唆使的拉男到案，專案小組持續擴大追捕查獲安男，偵辦發現幕後主嫌蘇男藏匿在苗栗線頭份地區，見時機成熟查獲蘇男到案。

警方調查，蘿女在台擔任看護，拉男則在鐵工廠工作，而蘇男、安男均為逃逸外勞，蘿女到案後稱對毒品包裹並不知情，只是為男友代收包裹，警方訊後將一行人移送彰化地檢署偵辦，蘿女遭限制住居，拉男聲押獲准，蘇男、安男則移送台中專勤隊收容。