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影／美女警花站旁邊…毒蟲緊張話特多 被搜出23公克毒品

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

30歲尤姓男子日前在新北市三重區，因開車忽快忽慢被警方攔查，他站在新北保大美女警花許恬恬旁邊受檢，一開始故作鎮靜，直到被發現可疑夾鏈袋，即開始緊張滿口胡謅：「我常被搜啦！這些都不是我的。」最後共被查獲20幾公克毒品

保大第二中隊第三分隊小隊長李育仁、警員施立廷、黃裕能、許恬恬，1日晚間7時許開車巡邏經三重區公所旁邊巷口，攔下1輛走走停停、忽快忽慢的租賃轎車。

尤男站在警花許恬恬旁邊接受盤查，顯得神色慌張、話特別多，不斷強調車內的包包「都不是我的！不然請租車行的人來」、「我也常被搜啦，遇過很多次了」、「不知道誰的？有時候車會借朋友開」。

接著車內有1個包包被發現毒品夾鏈袋，他馬上接話：「那是我朋友的」，並主動打開包包受檢，被看到裡面有1大袋K他命共10.63公克，尤男連忙撇清「不是我的」，卻被員警看見包內有他的健保卡，這下子百口莫辯。

於是他又主動交出藏在左腳鞋內的K他命吸管，後續搜身又在上衣口袋被找到2包安非他命12.21公克、以及1支K他命吸管0.39公克，合計23.23公克。警詢後將尤男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北保大警花許恬恬辦案績效經常上新聞，她在IG分享生活，吸引1萬多名粉絲關注。圖／翻攝許恬恬IG
新北保大警花許恬恬辦案績效經常上新聞，她在IG分享生活，吸引1萬多名粉絲關注。圖／翻攝許恬恬IG
尤姓男子駕車被警方攔下盤查，他站在警花許恬恬旁邊受檢，顯得神色慌張、話特別多，不斷強調車內東西「都不是我的」，最後被搜出23公克毒品。記者林昭彰／翻攝
尤姓男子駕車被警方攔下盤查，他站在警花許恬恬旁邊受檢，顯得神色慌張、話特別多，不斷強調車內東西「都不是我的」，最後被搜出23公克毒品。記者林昭彰／翻攝
尤男車內包包被搜出K他命10.63公克，他急忙撇清「不是我的」，卻被員警看見包內有他的健保卡，這下子百口莫辯。記者林昭彰／翻攝
尤男車內包包被搜出K他命10.63公克，他急忙撇清「不是我的」，卻被員警看見包內有他的健保卡，這下子百口莫辯。記者林昭彰／翻攝
新北保大警花許恬恬辦案績效經常上新聞，她在IG分享生活，吸引1萬多名粉絲關注。圖／翻攝許恬恬IG
新北保大警花許恬恬辦案績效經常上新聞，她在IG分享生活，吸引1萬多名粉絲關注。圖／翻攝許恬恬IG
尤姓男子的車內、身上共被搜出安非他命、Ｋ他命共23.23公克。記者林昭彰／翻攝
尤姓男子的車內、身上共被搜出安非他命、Ｋ他命共23.23公克。記者林昭彰／翻攝

毒品 吸管

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