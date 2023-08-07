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殉職緝毒勇警遺孀獨自扶養3子 竟遭吸毒兒家暴打到眼出血

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殉職勇警遺孀獨自扶養3子 竟遭吸毒兒家暴打到眼出血

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

26年前（1997年）因查緝毒品的不幸殉職的前台北縣刑警大隊小隊長林安順，遺孀王姓婦人一個人拉拔3個小孩長大。不料昨天卻傳出遭小兒子林姓男子（26歲）家暴，且在王婦報警申請保護令期間，林男還持續痛毆母親，甚至揚言「我要每天凌虐妳」。施暴的逆子林男昨天被警方逮捕，詢後依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，台北縣刑事警察隊（現為新北市刑事警察大隊）小隊長林安順，1997年10月9日接獲販毒線報，前往台北縣中和市查緝嫌犯，不料卻遭嫌犯槍擊，林安順傷重送醫急救無效不幸殉職，留下王姓妻子及3名嗷嗷待哺的幼兒。王婦之後到警局擔任工友，含辛茹苦獨自扶養3名子女長大，直到去年才退休。

但小兒子林姓男子（26歲）長大後卻誤入歧途，不但吸毒還加入幫派，出門時甚至隨身攜帶刀械，因案多次進出警局，上月還曾持刀與人發生鬥毆，臉部縫了9針。不料林男因長期吸毒，性格變成具有攻擊傾向，昨天（6日）凌晨2時許在家中突然毆打母親王婦，導致王婦臉部擦挫傷、右眼結膜出血。王婦不堪遭兒子施暴，連夜前往警局驗傷聲請保護令。不料昨晚11時許林男竟再度對母親施暴，還揚言「我要每天凌虐妳」。

親友得知後痛批林男，竟在等待保護令核發的期間連續對母親施暴，直言家暴保護令要重新修法，「不然又是一起殺母命案」。板橋警方昨天晚間獲報後立即將林男逮捕，詢後將依傷害罪嫌將林男移送法辦。

家暴母親的林男被帶回警局。記者黃子騰／翻攝
家暴母親的林男被帶回警局。記者黃子騰／翻攝
王姓婦人眼睛結膜出血，臉部也有明顯擦挫傷。圖／家屬提供
王姓婦人眼睛結膜出血，臉部也有明顯擦挫傷。圖／家屬提供
警方獲報前往王婦家中。記者黃子騰／翻攝
警方獲報前往王婦家中。記者黃子騰／翻攝

吸毒

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