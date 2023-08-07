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詐泰達幣 北市技工持槍恐嚇 面臨解雇

聯合報／ 記者蕭雅娟洪子凱／台北報導

台北市街頭今年7月發生虛擬貨幣恐嚇取財案，主嫌賴男等4人落網後交保、請回。記者蕭雅娟／翻攝
台北市街頭今年7月發生虛擬貨幣恐嚇取財案，主嫌賴男等4人落網後交保、請回。記者蕭雅娟／翻攝
北市上月發生幣商員工遭詐廿四萬顆泰達幣，市價約七八○萬元，過程中還有人持槍恐嚇；警方逮捕四嫌，其中謝姓男子是台北市工務局公園路燈工程管理處技工，疑因欠債參與犯案。檢方訊後聲押，但法院裁定交保，全案朝恐嚇取財等罪嫌偵辦。

北市公園處表示，謝男平日負責苗圃植栽維護，工作表現不佳且差勤不正常，最近更數度曠職，已簽報處分，涉案情節嚴重將予解雇。

警方調查，卅七歲謝男疑因欠債，與四十一歲賴姓主嫌合謀，今年七月約幣商在台北市重慶北路交易；幣商派王姓員工開車前往，賴、謝二人提著裝現金袋子坐上王男車輛，王男匯廿四萬餘顆泰達幣至電子錢包後，二人出示偽造的虛擬貨幣交易所ＡＰＰ稱沒收到，由賴直接取回整袋現金，謝則涉持槍恐嚇，得手後搭上同夥四十歲李男車輛逃逸。

警方上月中旬通知、拘提三嫌到案，發現謝男竟是北市公園處技工，平日在陽明山上班，疑因借錢欠債而犯罪，住家起獲一把改造手槍、卅三顆子彈，賴身上則查扣十萬元。

檢方訊後依加重詐欺、恐嚇取財罪嫌，向法院聲押賴、謝二人，李男請回，但法院認為無羈押必要，賴、謝各以廿萬、十萬元交保。檢警另查出共犯曹男當時負責把風，犯後到金門旅遊，前往逮捕帶回，檢方以五萬元交保。

北市 恐嚇

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