聽新聞
test
0:00 / 0:00

天道盟陳啟祥 走私K毒在柬被逮

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

天道盟不倒會成員陳啟祥涉毒殺人潛逃柬埔寨，又準備走私毒品，被柬國警方逮捕，搜出七八九公斤K他命。圖／刑事局提供
天道盟不倒會成員陳啟祥涉毒殺人潛逃柬埔寨，又準備走私毒品，被柬國警方逮捕，搜出七八九公斤K他命。圖／刑事局提供
天道盟不倒會二林分會副會長陳啟祥二年前懷疑毒品被「黑吃黑」，涉虐死運毒船長潛逃出境，檢方發布通緝；陳逃往柬埔寨，又準備走私Ｋ他命來台，刑事局得知情資，通報柬警陸續逮捕陳等六名台籍嫌犯，查獲七八九公斤Ｋ他命，市價約十五億元台幣，是柬國今年查獲最大宗毒品走私案。

警方調查，卅七歲陳啟祥與雙胞胎弟弟二○二一年託吳姓漁船船長走私毒品，但未成功，吳稱因被海巡署鎖定，在船上將毒品丟進大海，陳姓兄弟懷疑被黑吃黑，同年九月在國道西螺休息站押走吳，載至彰化一處貨櫃屋暴力毆打，逼問毒品下落，吳男被凌虐五小時死亡。

陳行凶後立即偷渡大陸，去年八月被彰化地檢署依殺人罪通緝，陳則輾轉逃往柬埔寨，刑事局掌握陳的妻小常搭機至柬國，研判他躲在柬國首都金邊市，今年三月由國際科請求柬國警方協助調查，另也協請美國緝毒局（ＤＥＡ）駐柬人員牽線。

柬警追查發現陳等人在金邊販毒，刑事局上月也接獲陳等人將從柬國走私Ｋ他命到大陸，再以漁船運來台的情資，再通報柬警及美方。

柬警上月卅一日突襲柬埔寨西哈努克港附近別墅，逮捕竹聯幫明仁會成員廿四歲段姓男子與卅一歲安姓男子，搜出七八九公斤Ｋ他命，本月一日再前往金邊拘捕陳及卅五歲蔡姓、卅四歲詹姓、廿六歲廖姓男子。六人分別曾涉犯毒品、詐欺、殺人未遂、組織犯罪等罪嫌。

根據柬警調查，這批Ｋ他命從金三角流出，當地媒體報導稱是柬埔寨今年查獲最大宗Ｋ毒走私。官警表示，台灣會請求遣返六人，但毒品屬萬國公罪，柬國自行偵審可能性高，因毒品量大，最重可能判無期徒刑。

毒品 走私 柬埔寨 海巡署 明仁會 竹聯幫 雙胞胎 販毒

延伸閱讀

搶陸客！柬埔寨推「China Ready」計劃 說中文、提供標準化服務

虐死運毒船長潛逃…不倒會陳啟祥走私毒品來台柬國落網

台柬美攜手查獲近16億走私毒品 台籍6嫌落網

「要不要Chill一下？」毒品小蜜蜂交友網站找毒友 下場慘了

相關新聞

天道盟陳啟祥 走私K毒在柬被逮

天道盟不倒會二林分會副會長陳啟祥二年前懷疑毒品被「黑吃黑」，涉虐死運毒船長潛逃出境，檢方發布通緝；陳逃往柬埔寨，又準備走...

詐泰達幣 北市技工持槍恐嚇 面臨解雇

台北市上月發生幣商員工遭詐廿四萬顆泰達幣，市價約七八○萬元，過程中還有人持槍恐嚇；警方逮捕四嫌，其中謝姓男子是台北市工務...

北市公燈處技工疑欠債 持槍恐嚇詐價值780萬元泰達幣 4人落網交保

台北市李姓幣商員工遭暴力集團持槍恐嚇，詐24萬顆泰達幣，價值約780萬元新台幣。警方獲報查出，主嫌賴姓男子涉找來疑欠債、...

虐死運毒船長潛逃…不倒會陳啟祥走私毒品來台柬國落網

天道盟不倒會分子陳啟祥涉虐死運毒船長潛逃柬埔寨，因殺人案被通緝，在柬國欲走私K他命來台，刑事局通報柬國警方及美國緝毒局。...

「要不要Chill一下？」毒品小蜜蜂交友網站找毒友 下場慘了

桃園一名陳姓男子日前在交友軟體聊天，以暗句問「要Chill一下？」找毒友相約見面，再開車載毒品到場供挑選。警方發現後於昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦