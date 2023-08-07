天道盟陳啟祥 走私K毒在柬被逮

天道盟不倒會成員陳啟祥涉毒殺人潛逃柬埔寨，又準備走私毒品，被柬國警方逮捕，搜出七八九公斤K他命。圖／刑事局提供 天道盟不倒會二林分會副會長陳啟祥二年前懷疑毒品被「黑吃黑」，涉虐死運毒船長潛逃出境，檢方發布通緝；陳逃往柬埔寨，又準備走私Ｋ他命來台，刑事局得知情資，通報柬警陸續逮捕陳等六名台籍嫌犯，查獲七八九公斤Ｋ他命，市價約十五億元台幣，是柬國今年查獲最大宗毒品走私案。

警方調查，卅七歲陳啟祥與雙胞胎弟弟二○二一年託吳姓漁船船長走私毒品，但未成功，吳稱因被海巡署鎖定，在船上將毒品丟進大海，陳姓兄弟懷疑被黑吃黑，同年九月在國道西螺休息站押走吳，載至彰化一處貨櫃屋暴力毆打，逼問毒品下落，吳男被凌虐五小時死亡。

陳行凶後立即偷渡大陸，去年八月被彰化地檢署依殺人罪通緝，陳則輾轉逃往柬埔寨，刑事局掌握陳的妻小常搭機至柬國，研判他躲在柬國首都金邊市，今年三月由國際科請求柬國警方協助調查，另也協請美國緝毒局（ＤＥＡ）駐柬人員牽線。

柬警追查發現陳等人在金邊販毒，刑事局上月也接獲陳等人將從柬國走私Ｋ他命到大陸，再以漁船運來台的情資，再通報柬警及美方。

柬警上月卅一日突襲柬埔寨西哈努克港附近別墅，逮捕竹聯幫明仁會成員廿四歲段姓男子與卅一歲安姓男子，搜出七八九公斤Ｋ他命，本月一日再前往金邊拘捕陳及卅五歲蔡姓、卅四歲詹姓、廿六歲廖姓男子。六人分別曾涉犯毒品、詐欺、殺人未遂、組織犯罪等罪嫌。

根據柬警調查，這批Ｋ他命從金三角流出，當地媒體報導稱是柬埔寨今年查獲最大宗Ｋ毒走私。官警表示，台灣會請求遣返六人，但毒品屬萬國公罪，柬國自行偵審可能性高，因毒品量大，最重可能判無期徒刑。