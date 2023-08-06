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北市公燈處技工疑欠債 持槍恐嚇詐價值780萬元泰達幣 4人落網交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市李姓幣商員工遭暴力集團持槍恐嚇，詐24萬顆泰達幣，價值約780萬元新台幣。警方獲報查出，主嫌賴姓男子涉找來疑欠債、經濟有困難的工務局公園路燈工程管理處謝姓技工作案，涉假意拿780萬現金購買24萬餘顆泰達幣，面交時使用偽造交易程式詐得泰達幣，並持槍恐嚇以利主嫌賴男拿回780萬元現金逃離現場。警方獲報後陸續逮捕賴、謝等4人到案，全案朝恐嚇取財等罪嫌偵辦。

據悉，37歲公務員謝姓技工服務於北市公燈處，平日到陽明山上班，疑2年前離婚後性情大變，甚至傳出積欠債務在外借錢，經濟狀況有困難。41歲賴姓主嫌找謝男組成暴力討債，今年7月由謝男出面和幣商面交，假購買泰達幣，實則真詐財。

警方指出，謝男和李姓幣商約在大同區重慶北路上面交，李姓幣商派出王姓員工到場面交，謝男先交出裝有780萬新台幣現金的袋子，王姓員工點鈔後，拐騙王男使用偽造的虛擬貨幣交易所程式，匯入USDT虛擬貨幣24萬8013顆，隨即誆騙根本沒收到，藉故拖延，直到確認收到泰達幣後，主嫌賴男出現拿回780萬現金，王姓員工抗拒時，謝男涉持槍恐嚇，王姓員工不敢輕舉動，賴、謝搭乘李男駕駛車輛逃逸。

全案7月接獲報案後，經調閱監視器、相關幣流紀錄、報請檢察官指揮偵辦，7月12至14日間陸續通知、拘提賴、謝、李到案，從賴男身上查扣10萬元現金，謝男住處查獲1支具有殺傷力手槍，及33子彈33顆，複訊後賴20萬、謝10萬交保，駕駛車輛李男請回。

7月18日專案小組查出，此次面交時41歲曹姓男子在旁把風，7月18日發現曹男逃到金門，旋即至金門拘提到案，檢方複訊後5萬元交保。警方指出，全案依加重詐欺、恐嚇取財等罪嫌送辦，呼籲民欲交易虛擬貨幣，應循合法交易所，勿私下面交交易，以免落入「假購幣真詐財」圈套。

賴男、謝男涉持假交易詐得24萬顆虛擬貨幣，價值780萬元新台幣。記者蕭雅娟／翻攝
賴男、謝男涉持假交易詐得24萬顆虛擬貨幣，價值780萬元新台幣。記者蕭雅娟／翻攝
台北市街頭今年7月發生虛擬貨幣恐嚇取財案，主嫌賴男等4人落網後交保、請回。記者蕭雅娟／翻攝
台北市街頭今年7月發生虛擬貨幣恐嚇取財案，主嫌賴男等4人落網後交保、請回。記者蕭雅娟／翻攝
警方在公務員謝男家中查獲槍彈。記者蕭雅娟／翻攝
警方在公務員謝男家中查獲槍彈。記者蕭雅娟／翻攝

恐嚇 泰達幣 虛擬貨幣

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