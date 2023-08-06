虐死運毒船長潛逃…不倒會陳啟祥走私毒品來台柬國落網
天道盟不倒會分子陳啟祥涉虐死運毒船長潛逃柬埔寨，因殺人案被通緝，在柬國欲走私K他命來台，刑事局通報柬國警方及美國緝毒局。柬國警方上月底及本月初行動，查獲K他命789公斤，逮捕陳等6名台籍男子。
警方調查，37歲陳啟祥託船長吳姓男子走私毒品，吳稱因被海巡署人員鎖定，在船上將毒品丟進大海，陳懷疑被黑吃黑，2021年9月夥同雙胞胎弟弟押走吳凌虐致死，當月偷渡大陸。
刑事局偵三大隊分析，陳的妻小常搭機至柬埔寨，研判他輾轉藏匿柬國金邊市，今年3月透過刑事局國際科請求柬國警方、美國緝毒局（DEA）協助查緝，柬警跟監發現陳等人在金邊販毒；上月三大接獲情資，陳等人將從柬國走私K他命來台，再通報柬警及美國緝毒局。
柬警上月31日在柬埔寨西哈努克港附近山區一棟別墅查獲K命789公斤，當場逮捕竹聯幫明仁會成員段姓男子及安姓男子，本月1日前往陳位於金邊住家，逮捕陳及蔡姓、詹姓、廖姓男子。柬警調查，陳等人準備將K毒運往大陸，再走私來台。
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