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「要不要Chill一下？」毒品小蜜蜂交友網站找毒友 下場慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名陳姓男子日前在交友軟體聊天，以暗句問「要Chill一下？」找毒友相約見面，再開車載毒品到場供挑選。警方發現後於昨晚掌握男子要進行交易，到場埋伏並當場逮捕男子，並在其車內發現市價20多萬元的毒品，全案依法移請偵辦。

桃園警分局中路派出所員警於網路巡邏時，發現24歲陳姓男子透過交友軟體與人聊天交朋友，過程中以暗語詢問對方「要不要Chill一下？」對方若心領神會，陳男就會帶著數種毒品前往約定地點讓對方選購交易。

對此警方立即組成專案小組進行監控，追查陳男動態，掌握其於昨晚6點多前往汽車旅館與人交易毒品，立即進行埋伏，待陳男現身準備交易時，員警立刻出現將其制伏逮捕，同時在陳男小客車內發現大麻菸彈、毒品咖啡包等市價20多萬元的毒品，全案依法移請偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在陳男車上發現大麻菸彈、毒品咖啡包等市價20多萬元的毒品，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
警方在陳男車上發現大麻菸彈、毒品咖啡包等市價20多萬元的毒品，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝

毒品 桃園 交友軟體

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