台柬美攜手查獲近16億走私毒品 台籍6嫌落網

以天道盟不倒會副會長37歲陳男為首的跨國運毒集團，日前擬走私市價近新台幣16億元愷他命至台灣，刑事局掌握情資並攜手柬埔寨和美國緝毒局查緝，7月底在柬國逮捕陳男等6嫌。

彰化縣兩年前發生一起疑似毒品黑吃黑案件，運毒船長遭虐長達5小時身亡，地方盛傳涉案主謀天道盟不倒會要角、陳姓雙胞胎兄弟都逃到柬埔寨藏匿。

內政部警政署刑事局今天發布破案新聞稿，天道盟不倒會陳姓副會長於民國110年因運毒糾紛涉嫌殺人而潛逃出境，局內偵查第三大隊第二隊今年3月偵知他輾轉藏匿於柬埔寨金邊市，便聯合局內國際科協請柬埔寨和美國緝毒局（DEA）協助查緝歸案，並共組專案小組偵辦。

經柬國和DEA長期跟監蒐證，以及刑事局即時回饋情資，陸續查出多名台籍共犯匿居柬埔寨金邊市販毒。

緊接著，刑事局偵三大隊於今年7月中再度接獲情資，以陳男為首的運毒集團將自柬埔寨走私大量毒品入境台灣，立即通報柬國。

長期偵蒐的專案小組見時機成熟，於今年7月31日晚間率先在柬埔寨西哈努克省查獲第三級毒品愷他命毛重789公斤（市價近新台幣16億元），現場逮捕集團成員、竹聯幫明仁會成員段男和共犯安男等2嫌。

隨後，又於隔日、8月1日在柬埔寨金邊市住處逮捕主嫌陳男等4嫌。

刑事局告訴中央社記者，由於台灣和柬埔寨並無引渡條約，所以這6名台籍男嫌都在柬國當地接受司法審判。