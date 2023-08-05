影／精壯毒品通緝犯平日易容扮女躲警 見警突襲跳窗逃仍被逮回

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山警分局今年2月偵辦一起毒品案，陸續查獲2人涉毒，並鎖定萬華區莒光路一處民宅常有涉毒人口出入，經蒐證溯源，近日突襲搜索，廖姓毒品通緝犯從2樓跳窗逃逸仍遭逮，被搜出毒品海洛因、安非他命等，警詢後依法送辦。

警方調查，中山分局偵查隊2月間查獲1名涉毒人口，溯源再逮另1人，過程中發現萬華區莒光路某民宅時常有涉毒人口出入，便與圓山派出所共組專案小組，蒐證溯源後，見時機成熟，7月26日中午時分上門突襲搜索。

過程中，43歲廖姓男子在民宅2樓拒不開門，員警遂強勢破門，廖男跳窗逃逸仍逃不出警方圍捕，還導致自己手腳擦傷。

據悉，警方在民宅內搜出毒品海洛因1包、安非他命2包、毒品吸食器及針筒等證物，並查出廖男因涉毒品案，已遭台北地檢署發布通緝，盡管身材高大精壯，平時仍頭戴常假髮、塗指甲油，男扮女裝、躲避查緝。

警方表示，全案詢後依法將廖男解送歸案，另依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，持續追查有無共犯及毒品來源；呼籲民眾，如因案遭起訴、判刑，應留意相關司法文書，在通知期限 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 內到案，以免遭到通緝，毒品危害身心甚巨，民眾切勿以身試法，警方將持續加強查緝，淨化社會治安。

警方在民宅內搜出毒品海洛因1包、安非他命2包、毒品吸食器及針筒等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在民宅內搜出毒品海洛因1包、安非他命2包、毒品吸食器及針筒等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在民宅內搜出毒品海洛因1包、安非他命2包、毒品吸食器及針筒等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在民宅內搜出毒品海洛因1包、安非他命2包、毒品吸食器及針筒等證物。記者李隆揆／翻攝
43歲廖姓男子在民宅2樓拒不開門，員警遂強勢破門，廖男跳窗逃逸仍逃不出警方圍捕，還導致自己手腳擦傷。記者李隆揆／翻攝
43歲廖姓男子在民宅2樓拒不開門，員警遂強勢破門，廖男跳窗逃逸仍逃不出警方圍捕，還導致自己手腳擦傷。記者李隆揆／翻攝

毒品 通緝

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