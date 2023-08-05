影／台南通緝犯騎機車遇警猛擺手「不要追了」 沒想更多警車衝過來

50歲呂姓男子7月底因詐欺案遭台南地檢署通緝，雖自行聯絡員警將到案說明，卻多日不見蹤影，台南市警二分局昨晚在民生與西門路口，發現他騎機車閒逛，折返準備攔停時，他竟加速逃逸，直揮手要員警「不要追了」，經線上警力圍捕後落網，更在褲袋內查獲毒品罪加一等。

市警二分局民權派出所警員陳科志昨晚8時30分許前往呂男以往出沒地點搜尋，恰巧就在民生路段發現他騎乘機車四處遊晃，折返準備攔停時，他竟馬上加速逃逸。雖然員警邊追邊告訴「到庭說明就沒事了」。

未料，他仍闖紅燈並鑽進小巷弄間，企圖擺脫員警的追捕，還直揮手叫員警別追他。「停車、停車」員警察覺有異，通知線上巡邏警力合作圍捕下，終於在民生與永福路口將他攔下，確認身分後壓制逮捕。

然而，員警納悶他既然有意到案說明，遇警攔停時反而加速逃逸，對其安全檢查中，發現他褲袋內藏有安非他命1包、重1.02公克，這才恍然大悟，原來他怕身上藏毒為警察查獲罪加一等，才會拒絕停車想擺脫警察的追捕，最終仍難逃線上警力圍捕。

警方將他帶回調查，毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，除詐欺通緝部分解送歸案外，另涉毒品危害防制條例也依法送辦。

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