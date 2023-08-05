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影／高雄男凌晨糾眾談判當街咆哮開車互撞 警巷弄追逐速逮9人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武今天凌晨在大春一街上，張姓男子與許姓男子疑因金錢借貸帳目不清，當街咆哮辱罵對方，吵得住家民眾氣得報警，但警方到場時，2人從口角爭執演變成開車互撞堵人，警見狀一路從仁武追至旗津區，將主嫌張男等9人依恐嚇、毀損、妨害自由、妨害秩序及社會秩序維護法等罪嫌送辦。

據悉，26歲張男與被害人22歲許男因債務問題相約談判，但兩人一言不合爆發衝突，當時許男發現張男有備而來，還夥同3輛車要堵他去路，見苗頭不對，許當下與21歲林姓友人欲駕車離去，導致2車互撞，車與車之間碰撞摩擦引發巨大聲響 。

就在許男欲從車陣中脫困逃離時，警方獲報抵達現場，張男等9人一聽見多輛警笛聲駛近，囂張氣焰瞬間消失，有人狼狽地棄車衝入巷弄逃逸，有人索性開車衝出重圍逃往旗津區，自以為成功擺脫警方追緝。

警方調閱監視器，立刻掌握特定車輛，凌晨3時許天還未亮，警以車追人從旗津區帶回主嫌張男及同夥29歲陳姓男子等人，將全案共計9人依法送辦。

高雄市警局仁武分局員警至旗津區逮獲主嫌張男等人。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局員警至旗津區逮獲主嫌張男等人。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局員警至旗津區逮獲主嫌張男等人。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局員警至旗津區逮獲主嫌張男等人。記者古和純／翻攝

監視器 恐嚇 債務

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