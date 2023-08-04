今年最大宗！6台灣人柬埔寨走私789公斤K他命 遭當地警方逮捕

柬埔寨華文媒體「柬中時報」4日報導，柬埔寨警方在7月初偵破特大宗「K粉」走私案，共查獲多達789公斤的K他命粉末，並逮補6名台灣籍嫌犯。據指出，這些毒品原先預計運來台灣。

柬埔寨肅毒局指出，6名台灣籍嫌犯分別為安某（31歲）、段某（46歲）、陳某（37歲）、曾某（34歲）、廖某（26歲）和蔡某（35歲），並稱37歲的陳某是幕後毒梟。

據報導，柬國肅毒局表示，該局在接獲情報後，進行為期四個月的調查，並在7月1日展開查緝行動。當日晚間，柬國警方突查位於西哈努克市第三分區的一間山上別墅，抓捕了安某和段某等兩名嫌犯，當場查獲「K粉」789.78公斤。同日上午，警方突查位於柬國首都金邊炳發城的一間住宅，抓捕其餘4名嫌犯。

肅毒局表示，這批毒品是從緬甸金三角走私至柬埔寨，計畫運往台灣。警方在接獲情報後展開調查，一舉偵破柬國今年最大宗K粉走私案。

肅毒局稱，6名嫌犯已被押往金邊初級法院，接受審訊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885