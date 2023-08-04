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老船長走私毒品不服判刑 二審刑度未變＋沒收近6百萬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

莊姓船長與陳姓友人2年前經黃姓男子引介，結識有意走私毒品的顏姓男子，莊男與陳男鋌而走險開漁船至東沙島取得毒品後，載往屏東鹽埔漁港走私入境，後經檢警查獲，一審判處無期徒刑，褫奪公權終身，莊不服上訴，高分院判處刑度不變，並沒收未扣案犯罪所得597萬1000元。

判決書指出，莊男提供自家漁船作為毒品運輸工具，在陳姓友人的漁船掩護下，在2021年4月底至5月初之間，駕船至東沙島東南約90浬一帶海域，向不明船隻取得以38只麻袋，其中分裝有總重約623公斤純度達79%之甲基安非他命，自屏東縣新園鄉鹽埔漁港走私入境，後由其他共犯運往彰化、新竹（關西）等地。

莊男一審判處無期徒刑，褫奪公權終身，莊坦承犯行，但認為一審量刑過重。莊辯稱先後向顏男取得1120 萬元，除交予同夥陳男等人並作漁船修繕、籌備犯罪事宜，已全然用罄故無所得，他認為，原判決宣告沒 收其犯罪所得為不當，上訴至高等法院高雄分院。

不過，高分院合議庭經審理後，認為莊男犯行明確且走私毒品數量龐大，並迅速自南台灣散布至中、北部， 對於社會治安、國民健康之危害甚鉅，而其在全案中擔任要角，惡性非輕，仍應量處無期徒刑並褫奪公權終身。

法官認為，原審判決就量刑理由的說明略嫌過簡，並未將部分已扣案莊男犯罪所得宣告沒收，對於莊被告犯罪交付部分款項與共犯事實的認定，未盡明確，故予撤銷，並仍按原審諭知之刑度判決之，全案仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高等法院高雄分院維持莊男刑度，並沒收未扣案犯罪所得。本報資料照片
高等法院高雄分院維持莊男刑度，並沒收未扣案犯罪所得。本報資料照片

毒品 走私 東沙島

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