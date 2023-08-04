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強吻未成年少女拍裸照 黃子佼不發一語…移送北檢畫面曝

聯合報／ 記者蔣永佑房荷庭／台北即時報導

藝人黃子佼今年6月遭爆曾在網紅Zofia未成年時，強吻女方並拍攝裸照，事後道歉影片卻爆料更多藝人吸食毒品。有民眾事後告發黃子佼涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削等罪，台北市警局婦幼隊今天前往黃子佼住家搜索，稍早移送台北地檢署訊問時，黃子佼在媒體重重包圍下，只能低頭隨法警引導步上偵查庭。

旅法網紅Zofia今年6月19日於社群發文控訴曾被黃子佼強吻、以藝術為由迫使她脫衣拍照，男方事後拍片認錯，並疑似情緒失控自殘。

由於案發時女方年僅17歲尚未成年，黃子佼紹涉犯兒少年性剝削條例屬公訴罪，加上有民眾告發，檢警因此啟動偵辦，今天首度傳喚黃到案說明，預計將有強制處分。

台北市警局婦幼隊今天前往黃子佼住家搜索，下午4點送北檢複訊，黃子佼穿著深藍色襯衫，戴著鴨舌帽、口罩，一語不發，由法警引導上偵查庭應訊。

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藝人黃子佼今遭北檢傳喚。記者蔣永佑/攝影
藝人黃子佼今遭北檢傳喚。記者蔣永佑/攝影
台北地檢署今天指揮北市婦幼隊到黃子佼的家中搜索，下午移送黃子佼至北檢複訊。記者林澔一/攝影
台北地檢署今天指揮北市婦幼隊到黃子佼的家中搜索，下午移送黃子佼至北檢複訊。記者林澔一/攝影

未成年 毒品 網紅 黃子佼 性騷擾

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