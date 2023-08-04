遭爆強吻、拍攝少女裸照 黃子佼今被搜索下午送北檢複訊

藝人黃子佼今年6月遭爆強吻少女並拍攝裸照，事後公布支道歉影片，卻爆料更多藝人吸食毒品。因有民眾事後告發黃子佼涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪，台北地檢署7月份已分「他」字案將黃子佼列為被告，指派婦幼專組檢察官偵辦。台北市婦幼警察隊今天下午到黃子佼家中搜索，妻子孟耿如在場，黃被帶回婦幼隊後，稍晚將到台北地檢署接受訊問。

旅法網紅Zofia今年6月19日於社群發文控訴曾被黃子佼強吻、以藝術為由迫使她脫衣拍照，黃子佼拍影片認錯。由於案發時她17歲仍未成年，黃子佼違反「兒童及少年性剝削防制條例」，屬非告訴乃論，檢警知悉啟動偵辦。

事件發酵後，黃子佼19日當天便先後公布3隻片長2到20分鐘不等的道歉影片，承認女方指控的內容，同時加碼爆料更多知名藝人八卦，疑似情緒失控自殘。