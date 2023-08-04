檢舉黑槍獎金最高增6倍 陳建仁：掃黑專案已有良好成果

內政部警政署提高槍砲彈藥檢舉獎金，盼加強維護社會治安。行政院長陳建仁今出席台灣美食展受訪表示，政府3月成立掃黑專案已有良好成果，截至目前已經動用五萬人次掃黑、緝毒、打詐、查緝槍枝，共逮捕5千多人，希望讓民眾身家安全都能得到保障。

為鼓勵民眾檢舉非法槍械案件，警政署預告「檢舉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件給獎辦法」修正草案，其中「非制式槍」檢舉獎金增3至6倍，每支為1萬2千元，另將制式手槍檢舉獎金提高至6萬元，至於製造槍械工廠檢舉獎金修正為依查獲槍砲數及改造工具分級給獎，最高為50萬元。