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影／高雄男遇警掙脫掉毒品 街頭光屁股與警你來我往吵不休

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄楊姓男子今天凌晨遇警方攔查，疑要脫逃不巧被警員拉下褲子，1包安非他命落下。他在街頭光著屁股，質問員警「用什麼名義抓我？」員警以毒品從他口袋掉出來，就是涉嫌持有毒品，將他移送法辦。

據了解，今天凌晨3點20分許，楊姓男子（34歲）騎機車經過高雄市苓雅區青年二路，因機車未開大燈，苓雅警分局成功路派出所員警上前攔車盤查。

楊見員警上前，轉身企圖脫逃，遭警方制止。員警趕上拉住他的褲子，瞬間拉下他的褲子，眼見1包夾鏈袋掉落，他卻光著屁股，回頭大喊「你用什麼名義抓我？」員警立回「毒品！」他還叫稱「那不是我的」，員警也不再對他客氣，拉住他的上衣，說「毒品在你車上取出來，這就是持有」。後來警方檢測，發現夾鏈袋物品呈安非他命陽性反應。

楊姓男子稱他受傷，要求送醫，警方找救護車送他到阮綜合醫院後，並無狀況，辦出院後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

楊姓男子遇警盤查，掙脫時被警方拉下褲子，掉落毒品。記者林保光／翻攝
楊姓男子遇警盤查，掙脫時被警方拉下褲子，掉落毒品。記者林保光／翻攝
楊姓男子（右）遇警盤查，掙脫時掉落毒品，在街上光著屁股，質疑警方憑什麼抓他。記者林保光／翻攝
楊姓男子（右）遇警盤查，掙脫時掉落毒品，在街上光著屁股，質疑警方憑什麼抓他。記者林保光／翻攝

毒品 反毒 高雄市

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