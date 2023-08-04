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影／嗶一下兌幣機內硬幣嘩啦掉下來 台南警查獲錢幣大盜
「嗶」一下，自動兌幣機內硬幣就嘩啦啦掉下來了。46歲陳姓男子上月底深夜騎機車，頭戴安全帽進入台南中西區一自助洗衣店內，以手機型干擾器對店內自動兌幣機「嗶」一下，得手硬幣約2千元。警方前天循線將他逮捕，據清查，永康、第三及新化等分局計發生40、50件類似竊案。
台南市警二分局南門所上月20日受理洗衣店業者報案，迅速鎖定陳男犯案機車，得知他懸掛已報廢的號牌犯案，經在市警察局「外勤主管同仁LINE群組」相關情資通報，鎖定曾在嘉義、台南、高雄等地四處犯案的陳男涉有重嫌。
據調查，除二分局1件外，新化分局有4件，永康、第三分局都10多件類似竊案發生，累計約40、50件。
經多日緝捕，2日下午3時30分許，南門派出所在中正路銀行旁發現他的行蹤，一路尾隨其車輛，趁他準備騎乘機車時上前壓制，並將他帶回調查。
而南門所員警也在台南市員警專屬的LINE群組內通報陳嫌行蹤，各分局也立即派員至南門所了解狀況，其中，新化分局員警也持搜索票，順利在其機車內及住處起獲手機型電子干擾器1支、犯案所得錢幣2792元、作案用衣物、安全帽及安非他命2.45公克、吸食器1組等證物。
警方詢問後，陳男涉嫌連續竊盜及毒品危害防制條例等罪嫌被移送法辦外，警方指出，將持續清查相關案件併案送辦。
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