自家修車廠當學徒嫌每月兩萬錢少 找同學網路賣K菸被逮
苗栗縣19歲潘姓男子家中開設修車廠，他高工畢業後在自家修車廠工作，家人希望他腳踏實地，讓他從學徒開始學起，他找來念高工的鄭姓好友一起在修車廠當學徒，一個月拿兩萬多薪水，兩人覺得薪水太少，在網路販售K菸牟利，台北市萬華警分局獲報後，日前逮捕兩人。
潘、鄭是高工同學，畢業後潘男在自家修車廠當學徒，找來好友鄭姓同學一起工作；由於嫌每個月兩萬多的薪水太少，想要多賺錢，兩人一同集資5萬元，在網路買來K他命，將K他命粉末塞進香菸前段，以一支菸一千元價格在網路販售。
警方日前獲報有人網路販毒，調查後發現在三義車亭服務區交易，前往埋伏逮人，起獲16支香菸，警方訊問後，依毒品嫌送辦，並擴大追查毒品來源與流向。
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