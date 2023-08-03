自家修車廠當學徒嫌每月兩萬錢少 找同學網路賣K菸被逮

苗栗縣19歲潘姓男子家中開設修車廠，他高工畢業後在自家修車廠工作，家人希望他腳踏實地，讓他從學徒開始學起，他找來念高工的鄭姓好友一起在修車廠當學徒，一個月拿兩萬多薪水，兩人覺得薪水太少，在網路販售K菸牟利，台北市萬華警分局獲報後，日前逮捕兩人。

潘、鄭是高工同學，畢業後潘男在自家修車廠當學徒，找來好友鄭姓同學一起工作；由於嫌每個月兩萬多的薪水太少，想要多賺錢，兩人一同集資5萬元，在網路買來K他命，將K他命粉末塞進香菸前段，以一支菸一千元價格在網路販售。