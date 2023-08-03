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影／向友借車不還被討還不爽 莽男掏槍恐嚇遭警法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張男昨天晚上騎著向友借來的機車載著妻子外出，途經新北市三峽區遇到龐姓車主攔阻討還機車，張男惱怒掏出改造手槍揮舞恐嚇。警方獲報趕抵，見張男手握改造手槍喝令放下，張男假意配合丟槍旋即騎車逃逸。3小時後警循線在三樹路逮人，並在身上搜出毒品帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，有多項前科的張姓男子（45歲），昨天晚上6時50分左右，向龐姓友人借了一輛機車載著妻子陳女外出，約莫昨晚近8時許，兩人在新北市三峽區溪東路233巷口巧遇，龐男見狀將張男攔下討回機車。張男一聽瞬間惱怒掏出改造手槍，朝著龐男揮舞恐嚇，龐男不干示弱出言回嗆，雙方在巷口大吵。

附近住戶聽到有人爭吵通報警方協處，三峽警分局橫溪派出所朱姓員警獲報趕抵查看，赫見張男手握一把改造手槍，立刻線上通報支援警力，並喝令張男把槍放下，別輕舉妄動。沒想到張男假意配合，把槍枝及背包丟棄在地，旋即跳上機車騎車逃逸，留下一臉錯愕的龐男及陳妻在場。

案經轄區警力攔截圍捕，3小時候循線在三峽區三樹路98巷口找到張男人車，不料張男騎機車直接衝撞北大所副所長許智凱、橫溪所警員簡成堉，兩人見狀趕緊閃開，簡員以警用機車撞擊張男機車人車倒地，張隨後被支援警力壓制上銬逮捕。

經警附帶搜索，從張男身上搜出重1.51公克毒品海洛因1包、1.98公克二級毒品安非他命2包，連同張男丟棄槍彈現場查扣改造手槍1把、子彈12發，一併帶回偵辦，受傷2名員警送醫治療後則無大礙。

偵詢時，張男坦承有持毒、持槍威嚇被害人，至於槍枝來源則辯稱是朋友寄放的，鑑識人員初步鑑驗該把改造槍枝具殺傷力，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、妨害公務及毒品條例等罪嫌，將張男移送法辦。

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張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方現場搜獲毒品依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方現場搜獲毒品依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警追捕張男受傷，所幸就醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
三峽警追捕張男受傷，所幸就醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
三峽分局長許城銘（圖右二）到醫院慰問受傷員警。記者曾伯愷／翻攝
三峽分局長許城銘（圖右二）到醫院慰問受傷員警。記者曾伯愷／翻攝
張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男掏槍、攜毒恐嚇友人龐男遭警追捕，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽警追捕張男受傷，所幸就醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
三峽警追捕張男受傷，所幸就醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
三峽警追捕張男受傷，所幸就醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
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