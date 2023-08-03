怎麼又是你！北市警追毒連下兩城 連逮7人驚見同1人

台北市警方5月間獲悉，朱姓男子涉嫌持毒，派員偵辦查獲朱等5人涉案，溯源追查後再度查獲藥頭集團劉姓男子等3人，意外的是兩次搜索皆查獲同一名張姓男子涉案，連員警都搖頭，全案扣回上百包毒品咖啡包及原料等，詢後依法送辦。

警方調查，內湖分局今年5月初接獲情資，指出轄內一處民宅常有不明人士進出，疑有不法，派員蒐證果然發現26歲朱姓男子涉嫌持有毒品，員警5月24日上門搜索，當場在屋內查獲朱男等5人，查扣毒品咖啡包521包。

警方見有大量毒品，組專案小組向上溯源清查，7月初鎖定34歲劉姓男子所組販毒集團涉案，經蒐證完備，7月17日集結警力前往新竹市，兵分多路搜索製毒工廠及毒犯住處，順利查獲劉男、26歲張男、35歲郭男等人到案，查扣毒品原料卡西酮2包（608公克）、毒品咖啡包成品329包（769公克）、毒品彩虹菸、果汁粉、巧克力粉、分裝袋、電子磅秤等證物。

其中﹐警方5月搜索時，就曾在朱男租處查獲張男，依法送辦，未料7月在新竹搜索時，又見張男參與其中，再逮同一人，連員警都搖頭。

據悉，劉男有天道盟背景、張男有竹聯幫明仁會背景，郭男則無幫派背景，分別曾涉及毒品、公共危險案，3人涉嫌共組販毒集團，以自家住處放藏毒品原料，又以一處汽車維修廠為掩護，隱身其中混合、分裝毒品咖啡包，向下游毒犯販賣，以成本價3倍的價格販售牟利。

警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦，另持續追查其餘共犯及毒品來源；呼籲民眾，毒品危害身心甚巨，民眾切勿好奇嘗試，黑道幫派等有心人士也切勿以身試法，若有不法，警方定將究辦，淨化社會治安。

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