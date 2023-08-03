台中同志吸毒性愛半小時出人命 他伴男屍6天露餡下場出爐

台中市張姓男子與男友前年在住處吸毒後，在浴室內玩SM綑綁式性愛，張綑綁男友30分鐘性交後鬆綁，男友突然昏迷，最後因吸安中毒導致呼吸衰竭致死，張男不顧男友家人找尋，伴屍6天直至警方透過手機定位找上門才露餡，二審昨審結，仍認定張涉犯毒品、過失致死罪，判刑2年6月，其中3月得易科。

判決指出，張姓男子（35歲）與同姓男友有親密關係，前年9月15日二人相約在張住處見面，張轉讓安非他命給男友吸食後，二人在浴室內玩SM綑綁式性愛遊戲，以麻繩綑綁男友胸口、腰部，膠帶封住眼睛、嘴巴的方式性交，張與男友縱情30分鐘後鬆綁，發現男友突然昏迷倒下。

張見狀對男友施以心肺復甦術，但男友因牙關緊閉，最後因無法施救，導致男友因安非他命中毒、缺氧性腦病，呼吸衰竭致死。

張男在同日晚間確認男友已身亡後，沒有報警或撥打119求助，讓男友的屍體躺在住處浴室內，男友友人、胞妹詢問張男時，張男仍支吾其詞，沒有透露真相。

事隔六天後，警方循死者手機定位找上門，張男一度不讓警方入屋調查，但後來良心發現，隔了40分鐘後，前往警局坦認犯行。

警方前往現場時，發現死者已全身發黑，遺體下留有綑綁用的麻繩、膠帶等證物，全案依毒品、遺棄致死罪移送法辦。

台中地院審理後認定，張男無遺棄致死犯意，但有過失，變更法條以過失致死罪論處，判刑2年，另外轉讓禁藥、施用毒品罪部分，各判刑3月，其中3月得易科。

全案上訴台中高分院後，合議庭維持一審認定，昨天駁回上訴，維持原判。

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