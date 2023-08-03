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影／通緝犯投宿飯店遇警臨檢 藉女友掩護自7樓攀降卻跌斷腿

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局3天前據報府前路上飯店7樓房間傳出異味，員警趕抵後敲門，女房客藉口穿衣拖延，屋外卻傳出巨響，員警發現31歲謝姓通緝犯利用逃生設備自7樓溜滑下來，至3樓因雙手嚴重挫傷鬆手致摔落地面，左腳骨折還忍痛爬到對面檳榔攤躲藏，經警查獲送醫開刀，昨出院歸案。

警方調查，謝今年7月份因涉嫌過失傷害及妨害秩序等案件，分別為台南地院、台南地檢署發布通緝在逃。他與女友投宿該飯店，上月31日將近中午時遭通報，懷疑房間內有人施用毒品，遇警臨檢，他竟不顧危險從高處拉繩逃下摔落地面受傷。

警方指出，謝也在員警戒護下，送醫開刀治療，休養2天後，經醫師同意出院後，昨天下午5時，由警方押解回分局製作筆錄後，解送歸案。

案發當天，中正派出所員警據報後，趕至現場並至7樓房間敲門時，謝的女友以穿衣服為由未即時開門，員警雖在門外聽有碰碰聲響，也在敲門催促後，她才開門且配合報出證號供員警查詢。未料，房間內電話鈴聲大響，員警接到飯店櫃台驚慌告知有人墜樓，也急忙趕至樓下查看，只見方才檢查的房間窗戶外有逃生緩降繩索垂降至地面，但未見任何人影。

經通報支援四處搜尋，員警終於在飯店對面檳榔攤內找到躲藏在桌面下的謝男，且左腳已因高處掉落骨折受傷。經通報119，他在救護人員包紮固定中，放聲哀嚎上了救護車，並在員警戒護下送醫開刀。

據調查，員警檢查房間過程，雖覺可疑並在女房客配合下四處查看，並未發現任何不法物品，但謝竟因通緝身分，藉著女友穿衣拖延開門，不顧7樓高處的危險，利用窗戶的逃生緩降設備脫逃。他也因慌張未緊縛背帶，僅靠雙手拉著繩索自7樓溜滑下來，至3樓處時就因手掌嚴重破皮挫傷鬆手致摔落地面。

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謝姓男子因兩案通緝，遇警臨檢從7樓高處攀降摔斷左腿，經警搜捕後狼狽落網。圖／讀者提供
謝姓男子因兩案通緝，遇警臨檢從7樓高處攀降摔斷左腿，經警搜捕後狼狽落網。圖／讀者提供
謝男為躲避員警追緝，竟不顧生命危險，從7樓房間內以救生緩降設備，攀降而下跌斷左腿。圖／讀者提供
謝男為躲避員警追緝，竟不顧生命危險，從7樓房間內以救生緩降設備，攀降而下跌斷左腿。圖／讀者提供
謝男休養2天後，經醫師同意出院後，昨天下午由警方押解回分局製作筆錄後，解送歸案。圖／讀者提供
謝男休養2天後，經醫師同意出院後，昨天下午由警方押解回分局製作筆錄後，解送歸案。圖／讀者提供

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