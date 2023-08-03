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影／糗！台中男網PO開槍片遭鎖定 警追出制式子彈送辦
台中市施姓男子喜歡打靶活動，曾將前往南部某靶場打靶影片，發布到網路上，警方網路巡邏發現，懷疑施有改槍不法犯行，去年底前往搜索，發現施持有制式霰彈槍子彈兩發，施辯稱是「打靶沒打完的」，台中地檢署偵結，將施依槍砲罪起訴，至於施的子彈來源是否真為靶場流出或是其他來源，將擴大追查。
台中市刑大偵四隊在去年底網路巡邏時，發現從事服務業的施姓男子（30歲）在網路發布開槍影片，經訪查後，發現施疑有改槍的不法犯行，全案報請檢察官聲請搜索票後，去年10月間在大里區一間民宅搜索，當場查扣空氣長槍1把、模擬槍2把、霰彈槍子彈2發、壓力機1台、游標卡尺2支等贓證物。
經查，施男熱愛打靶活動，平時會去台灣各地的合法靶場打靶，而且還會把打靶開槍影片，發布上網，甚至向朋友炫耀。
施男向警辯稱，兩發霰彈槍子彈是從嘉義一間合法靶場攜出，還稱原本有意利用改造槍支，但因以徒手鑽孔方式處理，所以改造失敗。
警方將涉案槍彈送往刑事局鑑定後，發現施持有的一把空氣槍已具有殺傷力，另外兩發霰彈槍子彈是制式子彈，全案依槍砲罪移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結起訴，另外擴大追查子彈來源。
台中市刑大表示，非法槍枝嚴重危害社會治安，警方將會持續針對非法槍支等不法情事，加強查緝，遏止重大暴力犯罪，呼籲民眾如有相關不法情資，請撥打110報案電話或至各警察機關舉報，共同打擊犯罪，淨化社會治安。
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