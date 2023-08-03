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走私上噸毒品 船長辯妻不知情

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

林志吉再三供稱妻子不知情，也不知其在外行為等語，法官說，莊女或許不知詳情，但絕不是憨人。圖／本報資料照
林志吉再三供稱妻子不知情，也不知其在外行為等語，法官說，莊女或許不知詳情，但絕不是憨人。圖／本報資料照

船長林志吉等四人四月間涉自大陸鐵殼船接駁安非他命、Ｋ他命四十六袋共一○二四公斤，遭海巡在高雄外海攔截，台南地檢署依毒品危害防制條例等罪起訴，林的莊姓妻子也列被告。林指妻子並不清楚他在外行為，為妻子脫罪；法官指莊女或許不知詳情，但絕不是「憨人」。

林二○一四年二月結婚，曾犯運毒案件被判五年八月徒刑。專案小組調查，林已是第三度走私被專案小組逮捕，這回出海前事先躲藏在「福滿平安」快艇的船艙內，由李姓船員獨自駕駛快艇自安平漁港報關出海，再由林接手駕船前往指定交易的經緯度。

雙方以雷射筆及百元鈔為信物，確認彼此身分後，大陸鐵殼船即將裝有毒品的麻袋吊放到快艇上。專案小組四月十六日下午會同在鄰近海域巡弋的澎湖海巡隊等追緝，查獲足供五百萬人次吸食的毒品。檢方起訴林姓夫妻、李姓及廖姓男子四人。

台南地院昨審理，林以證人身分應訊，林妻委任律師詢問他。林說，妻子不知他在外的行為，他自稱是養殖蚵業的散工，一旦外出喝酒，都把手機放在家裡，妻子也聯絡不上，還懷疑他在外有小三。

但林把快艇登記在妻子名下，案發當天出海後，還不斷打電話給妻子，交代與相關人員聯絡。林表示，因為找不到別人，才把快艇登記在妻子的名下，也可以增值。

林說，當天依上游「阿奇」指示，以衛星電話再三打電話給相關人，是為了聲東擊西。他知道可能早被海巡盯上，也只知道妻子電話，所以一再打電話給妻子聯絡相關人，希望誤導調查方向，不知因此拖累了妻子。

※提醒您：戒毒專線0800770885

毒品 海巡 台南

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