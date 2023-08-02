認吸K不認二手毒！雕博向鳳梨道歉 怨保母「帶風向！妳最可憐」

高雄仁武11個月大蔡姓女嬰前年在保母家中身亡，當時蔡姓生父質疑保母施虐，讓保母飽受輿論壓力，不過近日案情大逆轉，全案保母部分，以不起訴偵結，而蔡父涉犯過失致死、使未成年施用毒品罪，另案偵辦，對此，蔡父昨夜臉書貼出長達15分鐘自白影片，坦承拉K但強調，正蒐集證據仍會向保母提告。

「身為父親，我要向家人道歉！」蔡父坦承拉K影響案情走向，但他指出女兒主要照顧者是他母親和前妻，甚至員工代為照顧，蔡反駁，若長期女兒吸入K煙霧，其父母、老婆及員工身體也應會有K毒反應，卻偏偏只有女兒有K毒反應，他自己也無法解釋。

蔡父指出，當初曾對保母表明，若不方便照顧，他與保母家距離不遠，可通知一聲，他母親能將孩子帶回，但蔡父不滿，保母卻是在事隔兩年後，才說出女兒從一開始就有異狀，傷害已無法彌補，蔡父無奈，至今仍無法放下女兒，脖子上還掛著女兒骨灰，真相未白，無法就這樣讓她入土。

此外，蔡父質疑，當初白紙黑字寫明，要求保母不可將女兒交給男性照顧，但蔡質疑女兒出事前，保母並未證實是否女兒為先生照顧，且事發1小時，保母並未立即將女兒送醫，反倒是幫她洗澡、換衣，這讓蔡父無法接受。

「帶風向！你最可憐。」蔡父不滿保母不起訴偵結後，意圖煽動媒體跟網友，影片中蔡向網友呼籲，關注案情要像看電影一樣，不要在電影結束前，就在院內吵鬧，蔡深知，目前無論如何澄清都會被輿論砲轟，但蔡強調，「看戲看結尾！」這起案件還有諸多疑點，有待司法釐清。

此外，因友人鳳梨遭受牽連被輿論撻伐，蔡父在鏡頭前向鳳梨道歉，蔡直言，雖然說什麼現在都會被網友砲轟，但鳳梨身為公眾人物，第一時間出面道歉，基於對社會大眾的尊重，但並非是錯幫他發聲，再者，當時他要求民眾不要做出撒冥紙等不理性行為。

蔡表明，衝進保母家打人的人是他，其他人在外撒冥紙鬧事，事後都一一挨告判刑，得到教訓。蔡自認，從未在女兒面前碰過毒品、抽菸，或在閉密空間邊抽菸邊碰觸女兒。最後蔡再三指出，因他拉K混淆偵辦走向，讓他愧對所有幫他辯白的人，但他堅持會繼續提告，查明女兒死因。

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