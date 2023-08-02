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他願幫侄子解決15萬債務 竟抄西瓜刀恐嚇債主取消債務
宗姓男子在外積欠債務15萬元，無力償還私下向叔叔訴苦，宗男叔叔得知霸氣表示「我幫你解決」，跟債主相約指定地點給錢，沒想到宗男沒有要還錢的意思，反而掏出一把西瓜刀架在對方脖子上恐嚇「取消債務」，更持刀追砍，整個過程都被現場民眾看見，急忙報警。
轄區中正二分局廈門街派出所獲報，北市牯嶺街馬路上有人持刀揮舞趕抵，到場時已經人去樓空，調閱監視器畫面釐清，確實有揮舞刀械情事，認為案情不單純偵辦。
警方鎖定宗男（48歲）涉有重嫌帶回派出所偵詢，並找到被害人郭姓男子（22歲），郭男左上臂2公分撕裂傷、左前臂瘀青，有明顯受傷痕跡。詢問了解，是宗男侄子（26歲）跟郭男有債務糾紛，宗男欠下15萬元無力償還找上叔叔，叔叔一口答應「幫忙解決」，沒想到竟然是西瓜刀問候。
持刀的宗男警詢後，被依傷害、恐嚇罪嫌依法送辦；傷害部分雙方達成和解，台北地檢署日前偵結，就恐嚇罪部分依法起訴。
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