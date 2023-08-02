快訊

中颱卡努持續逼近！氣象局預計5點30分發陸警 基北北宜嚴加戒備

涉性侵多女遭民眾大罵「人渣」 NONO北檢訊後50萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他願幫侄子解決15萬債務 竟抄西瓜刀恐嚇債主取消債務

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

宗姓男子在外積欠債務15萬元，無力償還私下向叔叔訴苦，宗男叔叔得知霸氣表示「我幫你解決」，跟債主相約指定地點給錢，沒想到宗男沒有要還錢的意思，反而掏出一把西瓜刀架在對方脖子上恐嚇「取消債務」，更持刀追砍，整個過程都被現場民眾看見，急忙報警。

轄區中正二分局廈門街派出所獲報，北市牯嶺街馬路上有人持刀揮舞趕抵，到場時已經人去樓空，調閱監視器畫面釐清，確實有揮舞刀械情事，認為案情不單純偵辦。

警方鎖定宗男（48歲）涉有重嫌帶回派出所偵詢，並找到被害人郭姓男子（22歲），郭男左上臂2公分撕裂傷、左前臂瘀青，有明顯受傷痕跡。詢問了解，是宗男侄子（26歲）跟郭男有債務糾紛，宗男欠下15萬元無力償還找上叔叔，叔叔一口答應「幫忙解決」，沒想到竟然是西瓜刀問候。

持刀的宗男警詢後，被依傷害、恐嚇罪嫌依法送辦；傷害部分雙方達成和解，台北地檢署日前偵結，就恐嚇罪部分依法起訴。

台北市牯嶺街日前發生持刀傷人事件，轄區警方獲報依法將人帶回派出所送辦。記者翁至成／翻攝
台北市牯嶺街日前發生持刀傷人事件，轄區警方獲報依法將人帶回派出所送辦。記者翁至成／翻攝

恐嚇 債務

延伸閱讀

影／逮到了！台中外送員騎車亮刀揮舞 今落網辯：一時興起

騎車揮舞西瓜刀被警查獲 中市外送員稱無與他人糾紛：一時興起

影／民眾嚇壞！台中外送員騎車疑沿途揮刀 警：以車追人查辦

互控製造噪音 淡水老翁抄西瓜刀差點砍斷鄰居拇指

相關新聞

認吸K不認二手毒！雕博向鳳梨道歉 怨保母「帶風向！妳最可憐」

高雄仁武11個月大蔡姓女嬰前年在保母家中身亡，當時蔡姓生父質疑保母施虐，讓保母飽受輿論壓力，不過近日案情大逆轉，全案保母...

抓到了！許展維退選服務處遭放鞭炮 男發文稱值得慶祝

民進黨籍屏東縣議員許展維近日因涉案遭檢方20萬元交保，7月31日晚間宣布退出屏南立委選舉，56歲李姓男子先在許展維退選聲...

他願幫侄子解決15萬債務 竟抄西瓜刀恐嚇債主取消債務

宗姓男子在外積欠債務15萬元，無力償還私下向叔叔訴苦，宗男叔叔得知霸氣表示「我幫你解決」，跟債主相約指定地點給錢，沒想到...

船長3度私運上噸毒品撇妻不知情 法官：她不是憨人

船長林志吉等4人今年4月6日10時多涉自大陸鐵殼船，接駁安非他命、K他命46袋共1024公斤，經海巡署等在高雄外海成功攔...

南警不畏颱風風雨查緝毒品 警友會送麵加油打氣

杜蘇芮颱風襲台期間，台南市警二分局民權所、海安所警員在颱風夜巡邏中，查獲大量毒品法辦；員警冒著強風豪雨即時排除道路障礙、...

影／錢丟國小旁草叢可監管？台南上班族信了...被詐650萬

台南市楊姓男子家境不錯，擔任上班族，去年被丁姓男子為首的詐騙集團，以個資遭盜用為由行騙，楊陸續提領300萬元現金，依丁等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦