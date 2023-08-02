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船長3度私運上噸毒品撇妻不知情 法官：她不是憨人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

船長林志吉等4人今年4月6日10時多涉自大陸鐵殼船，接駁安非他命、K他命46袋共1024公斤，經海巡署等在高雄外海成功攔截，被依違反毒品危害防制條例等起訴，林妻莊女也為同案被告，林指妻子並不清楚其在外行為，再三其妻脫罪，但法官指莊女或許不知詳情，但絕不是憨人。

據調查，林前2次走私遭判刑並服刑期滿後，如今已是第3度遭專案組逮捕。林因曾二度走私遭緝獲，出海前事先躲藏在「福滿平安」快艇的船艙內，由李姓船員獨自駕駛快艇自安平漁港報關出海，再由林接手駕船前往指定交易的經緯度。

雙方以雷射筆及百元鈔為信物確認彼此身分後，大陸鐵殼船即將46包印有泰國文字的麻袋，安非他命14袋共重278多公斤、K他命32袋共重746多公斤吊放在快艇上，專案小組會同在鄰近海域巡弋守候的澎湖海巡隊等追緝並順利查獲。

台南地院上午開庭審理，林以證人身分應訊。莊女委任律師詢問他，2014年2月與妻子結婚又犯運毒，被判5年8月，他表示，妻子並不知道其在外行為，佯稱是養殖蚵業的散工，一旦外出喝酒，都把手機放在家裡，還懷疑他在外有小三，也因此大吵，「老婆比較大，不想讓她知道在外行為」。

然而，他把快艇登記在妻子名下，案發當天出海後還不斷打電話給妻子，交待與相關人員聯絡。林表示，找不到別人，才把快艇登記在妻子名下資產，也可以增值。

他說，案發當天，依上游「阿奇」指示，以衛星電話再三打電話給相關人員，是為了聲東擊西。他知道可能早被海巡盯上，只知道妻子電話，所以再三打電話給妻子聯絡相關人員，希望誤導其調查方向。他說，只是依上面老闆命令來做，不知因此拖累了妻子，很對不起她。

林再三供稱妻子不知情，也不知其在外行為等語，法官說，莊女或許不知詳情，但絕不是憨人。而合議庭擇期再開辯論庭。

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林志吉再三供稱妻子不知情，也不知其在外行為等語，法官說，莊女或許不知詳情，但絕不是憨人。圖／本報資料照
林志吉再三供稱妻子不知情，也不知其在外行為等語，法官說，莊女或許不知詳情，但絕不是憨人。圖／本報資料照

海巡署 走私 毒品

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