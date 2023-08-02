南警不畏颱風風雨查緝毒品 警友會送麵加油打氣

杜蘇芮颱風襲台期間，台南市警二分局民權所、海安所警員在颱風夜巡邏中，查獲大量毒品法辦；員警冒著強風豪雨即時排除道路障礙、傾倒路樹30多件。台南市警友會中西區辦事處今天頒贈獎勵金及暖心麵感謝激勵士氣。

民權派出所副所長江昀龍、警員陳科志，7月28日凌晨颱風防災巡守勤務，在公園路與民族路口查獲41歲陳姓男子車上，涉嫌非法持有安非他命及毒品吸食器，後續在隨身背包又查獲1包安非他命，共15.22公克。

台南市警友會中西區辦事處副主任姜勝凱偕同顧問郭信宏代表警友，利用警二分局今天開周報的機會，頒發偵破重大刑案獎勵金，肯定員警在維護治安的努力與辛勞。

會中分局長朱信憲頒發感謝狀給豐盟企業董事長郭信宏，感謝他致贈該公司所生產製成的食用麵條一批刀削麵30箱，讓員警暖心又暖胃。

姜勝凱表示，感謝員不畏風雨、不分晝夜堅守崗位、犧牲奉獻，積極維護社會治安屢獲佳績，感到與有榮焉，希望藉由頒發破案獎金，達到即時鼓舞員警士氣的目的。

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