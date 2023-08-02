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影／錢丟國小旁草叢可監管？台南上班族信了...被詐650萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台南市楊姓男子家境不錯，擔任上班族，去年被丁姓男子為首的詐騙集團，以個資遭盜用為由行騙，楊陸續提領300萬元現金，依丁等人指示，丟在某國小草叢旁「監管帳戶」，甚至連存簿、密碼都以該方式交付，損失650萬元積蓄，刑事局中打獲報，花了一年時間，溯源8層，順利將丁等25人一網打盡，初估不法所得超過3000萬元，丁等5人遭檢方聲押獲准。

刑事局中打偵三隊在去年5月間，接獲年約40多歲的楊姓男子報案，楊因接到丁姓男子（42歲）為首詐騙集團，以個資外洩涉及刑事案件為由，要求楊提供帳戶內現金、存簿，以方便檢警監管，因楊平時較少接觸相關詐騙資訊，不疑有他，聽取詐團建議，在台南善化區，陸續交付300萬元現金，丟在歹徒指定的某國小圍牆外草叢。

另外存有350萬元現金的存簿，楊也以該方式，將存簿、密碼丟在草叢內，650萬元積蓄全被丁等人騙走。

刑事局中打偵三隊與彰化縣刑大二隊、三隊、彰化警分局偵查隊、台南市善化警分局偵查隊等單位，共組專案小組，報請彰化地檢署正股檢察官指揮偵辦。

專案小組偵辦過程發現，丁男為首的詐騙集團，為了躲避檢警查緝，層層設下斷點，利用車手搭高鐵南來北往折返，增加查緝難度，花了一年，追了8層才查出幕後收錢的丁男。

全案在6月間收網抓人，查扣奥迪進口房車、市價近50萬元的勞力士等兩只名表、現金30多萬元、人頭卡、手機等贓證物。

經查，丁等人在犯案期間，至少詐得3000萬元贓款，其中以台南楊姓上班族的損失最為慘重，而丁等人取得贓款後，前往香港等地逍遙，利用贓款買下勞力士等名表。

全案依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪，移送彰檢後，檢方聲押丁等5人獲准，此案尚未偵結。

刑事局呼籲，警察、司法機關偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡等財物。

民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」及「監管帳戶」等關鍵用語，勿輕信其言，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。

刑事局中打破獲以丁男為首的詐騙集團，丁設下層層斷點交錢，檢警溯源8層查獲。圖／刑事局中打提供
刑事局中打破獲以丁男為首的詐騙集團，丁設下層層斷點交錢，檢警溯源8層查獲。圖／刑事局中打提供
刑事局中打破獲以丁男為首的詐騙集團，查扣勞力士名表、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲以丁男為首的詐騙集團，查扣勞力士名表、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲以丁男為首的詐騙集團，查扣勞力士名表、現金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打破獲以丁男為首的詐騙集團，查扣勞力士名表、現金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打破獲以丁男為首的詐騙集團，查扣勞力士名表、現金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打破獲以丁男為首的詐騙集團，查扣勞力士名表、現金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打三隊溯源8層，破獲以丁姓男子為首的詐騙集團，帶回涉案25人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊溯源8層，破獲以丁姓男子為首的詐騙集團，帶回涉案25人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲以丁男為首的詐騙集團，6月初出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
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詐騙集團 台南

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