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教唆殺人 天鳴會長判15年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

警方荷槍實彈圍捕教唆殺人的李宗漢。圖／本報記者翻攝
警方荷槍實彈圍捕教唆殺人的李宗漢。圖／本報記者翻攝
天道盟天鳴會長李宗漢教唆男子蔡易昇槍殺天道盟濟公會八里分會長林文章，允諾「開槍二○○萬、打死人五○○萬」，蔡近距離開兩槍打死林後自首，李陸續交付一七○萬元給蔡的胞妹被查獲。最高法院將李依教唆殺人、洗錢罪判刑十五年六月，併科十萬罰金定讞。

據調查，李宗漢二○二一年二月與蔡易昇見面，談妥開槍及殺害林文章報酬，蔡為了錢，且懷疑多年前被人傷害一事與林有關，允諾槍殺林。

蔡多次騎車勘查林經常出入地點，同年四月十二日持改造手槍埋伏，見林現身，近距離朝林上半身射擊兩槍，子彈從肩膀射入，林倒地大量出血經送醫不治，蔡赴警局自首交出槍彈。

案發後四個月，蔡的胞妹與李相約新北市淡水區一間宮廟，李交付五十萬元，約定尾款分期每月交付；同年九月再見面，李交付一二○萬元；隔月李向蔡女稱「疑似被警方鎖定」，僅交付三萬元，事後被檢警搜索約談。

一審依教唆殺人、洗錢罪判李十五年六月徒刑，併科十萬罰金，李上訴稱是「教唆傷害」，但二審從證人及解剖鑑定報告，認定蔡故意殺死被害人，且事前談妥「殺人給五百萬」，要論處李教唆殺人罪。

二審認為李為掩飾買凶款項來源，分次交給蔡的胞妹共一七○萬元，考量蔡被判十七年十月定讞，一審判決及量刑妥適；最高法院也認為二審判決沒有違誤，駁回上訴。

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