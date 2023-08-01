才因滾水澆貓咪致死判刑7個月 新北男又販毒被羈押

新北市27歲黎姓男子，涉嫌經營毒品分裝場，新北市刑大獲報後日前持搜索票前往查緝，當場逮捕黎男及另外2名共犯，訊後將3人依毒品罪嫌移送法辦。據了解，黎男前年8月間因與女友發生爭執，竟持棍棒毆打女友愛貓「茶茶」，還以滾燙熱水澆淋，導致茶茶傷重不治。黎男事後遭判刑7個月、併科25萬元罰金。

經查證，前年（2021年）8月間，黎男與女友在蘆洲區同居，但雙方因故發生爭執，黎男事後越想越氣，竟持棍棒痛毆女友的愛貓「茶茶」，還殘忍地以滾燙熱水澆淋，同時將虐貓過程全都拍下傳給女友恐嚇。「茶茶」遭嚴重燒燙傷，經送醫搶救11天後仍宣告不治，事件發生後也引發網友公憤。

檢警調查後將黎男依違反動物保護法起訴，但今年4月法院開庭時，黎男卻未到法院出庭，隔月（5月）才因涉嫌販毒遭逮，複訊後羈押獲准。法院上月審理時，黎男坦承虐貓，法院判決黎男7個月有期徒刑、併科25萬元罰金，黎男也成為全台首位因虐待動物入獄的人犯。

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