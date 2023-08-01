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警攻堅製毒工廠嫌犯驚逃 毒蟲踩破水管濕透狼狽遭逮
新北市27歲黎姓男子，涉嫌在新莊區私下經營毒品分裝場，在北部販售毒品牟利。新北市刑大獲報後經長時間蒐證，日前持搜索票前往查緝，當場逮捕正要外出進行交易的黎男，另外2名共犯見狀慌張逃逸，還不慎踩破自來水管，遭警方當場逮捕，並緝獲2254包毒咖啡包，訊後將3人依毒品罪嫌移送法辦。
據了解，有毒品、妨害秩序前科的黎姓男子（27歲），在新莊區民安西路承租公寓後，找來2名共犯一同協助分裝毒咖啡包，黎男等人將毒品與果汁調味粉混合後，在大台北地區四處販售謀取暴利。
新北市刑大獲報該公寓出入複雜且疑似製造毒品，立即展開跟監蒐證，鎖定黎男等人犯行及身份，5月中旬持搜索票前往攻堅。見黎男正要出門交易毒品時當將他逮捕。屋內另外2名共犯見狀驚慌逃往公寓頂樓，過程中不慎踩破自來水管，水花當場四濺，嫌犯及追捕的警方全身皆濕透，但警員仍奮力將2名共犯逮捕。
警方清查現場後，查扣2254包毒咖啡包、4-甲基甲基卡西酮共6包以及製毒器具1批等證物。訊後依毒品罪嫌將3人移送法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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