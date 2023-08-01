宜蘭補習班業者餵學童利他能 檢認「動機非惡」緩起訴

在宜蘭壯圍鄉開設補習班的靳姓女子，未經醫師許可餵服三級管制藥品「利他能」給學童，遭宜蘭縣政府社會安全網通報，送地檢署偵辦；檢方考量靳女犯後態度良好，且動機是為了增進學童學習效果，沒有惡意，處以緩起訴2年。

利他能內含成分Methylphenidate，是國內三級管制藥品，常用於治療兒童過動症，但非經醫師開立處方箋不得使用。檢方調查，靳女今年4月中，代為保管班上學生經醫師開立處方箋的利他能，卻擅自餵服其他2名學生服用，涉犯醫師法第28條「未取得醫師資格而擅自執行醫療業務」。

宜蘭縣政府6月14日透過社會安全網掌握相關消息，檢方17日搜查補習班扣得51顆利他能藥錠，傳訊靳女等人；縣府協助10位學童進行尿液檢測，結果皆為陰性，不過檢方偵訊時，靳女對餵服利他能一事坦承不諱，家長、學童和證人的證詞亦大致相符，結合相關證據，認定餵服2位學童。

靳女表示，她的孩子曾有學業問題，服用利他能後有顯著改善，認為該藥可以增進學習效果，才給學童服用；她不知道利他能含有三級管制藥品成分，堅決否認違反毒品防制條例。

檢方考量利他能外型與常見毒品不同，一般社會大眾無從判斷是否為管制毒品，難以認定違反毒品防制條例；靳女動機非惡，造成危害也不重大，一時疏失誤觸刑典，已受到警惕，處以緩起訴2年，另應支付20萬元處分金。